MLB》賈吉竟遭隊友意外襲擊見血！洋基明星左投被打爆吞噩夢6連敗

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與大都會「地鐵大戰」持續上演，然而明星左投羅冬（Carlos Rodón）慘遭打爆，洋基6：12不敵大都會，吞下近期6連敗；此外比賽還發生插曲，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）竟遭隊友意外襲擊，所幸並無大礙。

羅冬此役先發5局用97球有60顆好球，雖然帳面僅被敲6支安打，但其中包含了尼莫（Brandon Nimmo）在1局下的滿貫砲，以及阿隆索（Pete Alonso）的2分砲，合計失掉7分有6分責失，投出4次三振與3次保送，吞下本季第6敗，賽後防禦率3.30。

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洋基打線在2、3兩局只靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與威爾斯（Austin Wells）兩發陽春砲進帳2分，儘管6、7兩局又靠著貝林傑（Cody Bellinger）與沃爾普（Anthony Volpe）開轟追成僅剩2分落後，但洋基牛棚7局下又被爆打4分，最終仍無力反撲。

近期氣勢相當低落的洋基，今天比賽中還發生意外，隊長賈吉在4局下結束換場時，在沒有注意的情況下，不慎遭到隊友沃爾普從三壘界外區隨手丟過來的球打中右眼附近，球直接把賈吉的太陽眼鏡打碎，讓賈吉流血。所幸賈吉隨後在眼角附近貼上繃帶後仍繼續上場，只不過最終4打數0安打，僅靠1次保送上壘。

洋基已經吞下6連敗，加上目前暫居美東龍頭的藍鳥今天又以4：3擊敗天使，目前兩隊差距已經來到3場勝差。

Aaron Judge was hit in the face by a baseball between innings pic.twitter.com/f7IgkSAoBD — Yankees Videos （@snyyankees） July 5, 2025

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