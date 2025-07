MLB》賈吉竟遭隊友意外襲擊見血！洋基明星左投被打爆吞噩夢6連敗

賈吉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天與大都會「地鐵大戰」持續上演,然而明星左投羅冬(Carlos Rodón)慘遭打爆,洋基6:12不敵大都會,吞下近期6連敗;此外比賽還發生插曲,洋基隊長賈吉(Aaron Judge)竟遭隊友意外襲擊,所幸並無大礙。

羅冬此役先發5局用97球有60顆好球,雖然帳面僅被敲6支安打,但其中包含了尼莫(Brandon Nimmo)在1局下的滿貫砲,以及阿隆索(Pete Alonso)的2分砲,合計失掉7分有6分責失,投出4次三振與3次保送,吞下本季第6敗,賽後防禦率3.30。

洋基打線在2、3兩局只靠著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)與威爾斯(Austin Wells)兩發陽春砲進帳2分,儘管6、7兩局又靠著貝林傑(Cody Bellinger)與沃爾普(Anthony Volpe)開轟追成僅剩2分落後,但洋基牛棚7局下又被爆打4分,最終仍無力反撲。

近期氣勢相當低落的洋基,今天比賽中還發生意外,隊長賈吉在4局下結束換場時,在沒有注意的情況下,不慎遭到隊友沃爾普從三壘界外區隨手丟過來的球打中右眼附近,球直接把賈吉的太陽眼鏡打碎,讓賈吉流血。所幸賈吉隨後在眼角附近貼上繃帶後仍繼續上場,只不過最終4打數0安打,僅靠1次保送上壘。

洋基已經吞下6連敗,加上目前暫居美東龍頭的藍鳥今天又以4:3擊敗天使,目前兩隊差距已經來到3場勝差。

Aaron Judge was hit in the face by a baseball between innings pic.twitter.com/f7IgkSAoBD