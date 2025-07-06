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MLB》猛催162.3公里火球！大谷翔平再繳好投 先發2局狂飆3K無失分

2025/07/06 08:02

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊對決太空人，「投手大谷」先發2局無失分，狂飆3次三振；不過「打者翔平」2局打完2支0，還沒有發揮。

這是大谷本季第4場先發登板，開賽被首名打者佩瑞德茲（Isaac Paredes）敲出左外野落地一壘安打，不過大谷馬上讓下一棒太空人新星史密斯（Cam Smith）敲出雙殺，接著再讓昨天雙響的艾圖維（Jose Altuve）擊出滾地出局，讓太空人形成變相3上3下。

2局上大谷續投，用87英哩滑球三振掉「道奇殺手」沃克（Christian Walker），接著面對卡拉提尼（Victor Caratini）的打席，飆出個人單場最速100.9英哩（162.3公里）火球，最後再用86.4英哩橫掃球K掉打者，下一棒狄亞茲（Yainer Diaz）也再次用橫掃球讓對手揮空三振，大谷單局連飆3K，結束今天投球工作。

大谷前一次登板也是投2局，同樣繳出無失分好投，今天他先發2局用31球有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，防禦率下修至1.50；不過打擊端，大谷前兩打席都敲出滾地球出局。

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