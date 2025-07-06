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MLB》遭遇家被燒毀與罹癌雙重打擊 前冠軍守護神不敵病魔享年44歲

2025/07/06 08:47

簡克斯不敵病魔逝世，享年44歲。（資料照）簡克斯不敵病魔逝世，享年44歲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，曾入選2屆明星賽、幫助白襪奪下2005年世界大賽冠軍的前終結者簡克斯（Bobby Jenks），於美國時間7月4日因胃癌逝世，享年44歲。

今年2月，大聯盟官網才報導，這位前明星終結者正在接受第四期胃癌的治療；與此同時，他與家人也在洛杉磯野火中遭受波及，失去了他們位於太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）的住家，也是當時野火災情最嚴重的地方。

簡克斯於2005年至2010年效力白襪，出賽329場投341.2局，飆出334次三振，奪下173次救援成功名列隊史第2，防禦率3.40；簡克斯生涯最後一年還效力過紅襪，合計大聯盟生涯7年賽季投357.1局，防禦率3.53。

今天簡克斯傳出逝世消息，前白襪隊友柯納科（Paul Konerko）、皮辛斯基（A.J. Pierzynski）與前白襪冠軍教頭吉恩（Ozzie Guillen），都對此表達遺憾與悼念。

「我們今天失去了一位白襪大家庭中的傳奇成員。」白襪老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf）說道，「我們永遠不會忘記2005年世界大賽G4在休士頓的第9局，也不會忘記Bobby為當年世界大賽冠軍所做的一切，以及他效力白襪期間對整個球團的貢獻。」

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