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NBA》溜馬震撼放走10年主力禁區！向灰熊交易來216公分優質高砲塔

2025/07/06 08:27

赫夫。（資料照）赫夫。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，溜馬送出一枚次輪選秀籤，外加一枚次輪選秀籤互換，向灰熊交易來27歲中鋒赫夫（Jay Huff）。

身高216公分的赫夫在進入聯盟第4年才拿到第一份正式合約，本季他在灰熊出賽64場（2場先發），雖然場均僅上場短短的11.7分鐘，但卻能貢獻6.9分，另有2.0籃板與0.9火鍋，投籃命中率51.5%，三分命中率更高達40.5%。

根據《ESPN》引用數據指出，赫夫是本季聯盟唯三出手至少200次三分球，且命中率高達40%的7呎長人之一，加入湯斯（Karl-Anthony Towns）與波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的行列；禁區防守方面，赫夫在防守至少300次上籃與灌籃的90人中，限制對手命中率排在第24名。

溜馬休季未能與效力10年的當家主力中鋒透納（Myles Turner）達成續約共識，據傳溜馬只願意提供不到3年6000萬美元合約，最終透納以4年1.07億美元轉戰公鹿。

灰熊方面，今天把赫夫交易之外，也從自由市場簽下澳洲中鋒蘭德爾（Jock Landale）。

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