MLB》道奇208轟重砲缺陣至少6週是否有意補強？主帥與總管說分明

馬恩西。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇208轟明星三壘手馬恩西（Max Muncy）昨因左膝骨挫傷，預計將缺陣至少6週，對此道奇是否有意補強三壘防區？總教練羅伯斯（Dave Roberts）與總管高梅茲（Brandon Gomes）受訪說分明。

馬恩西在3日對陣白襪的比賽中，遭試圖盜三壘的泰勒（Michael A. Taylor）撞到左膝，馬恩西隨即痛苦倒地，最終在防護員的攙扶下一跛一跛退場。昨天受訪他自曝預計將缺陣6週，可能要到8月的第2個星期才有望回歸。

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馬恩西的缺席是否讓道奇有意補強三壘？總教練羅伯斯與總管高梅茲接受《洛杉磯時報》訪問表明，球隊傾向運用現有陣容進行調整，而非在交易大限前尋求補強。「即使馬恩西恢復進度很慢，季後賽開打前我們仍有一整個月的例行賽。我們會給他時間康復，就像我們對待所有球員一樣。」高梅茲表示。

羅伯斯表示：「我們現在有的是時間，沒必要急著讓馬恩西回歸。我覺得我們現在處於一個很棒的位置，我們知道馬恩西終究會歸隊，我認為這不會影響我們在交易大限前的決策與方向。」

《MLBTR》分析，不排除兩人的說法是否種程度上的放話，畢竟若太明確表達補強意願，只會削弱自己在交易市場上的談判籌碼；但也有可能道奇說法完全屬實，不過如果馬恩西的傷況出現變化或不順，道奇也可能改變想法，因為骨頭挫傷的恢復期本來就難以精準預測。

此外，道奇本身的陣容深度也很夠，目前馬恩西缺席之下，三壘將由赫南德茲（Kike Hernandez）與羅哈斯（Miguel Rojas）輪流鎮守，艾德曼（Tommy Edman）也將加練三壘，而金慧成預計也將獲得更多上場時間。

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