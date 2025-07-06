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MLB》投手大谷飆火球秀3連K、打者翔平也敲安打！道奇仍苦吞2連敗

2025/07/06 10:09

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與太空人系列賽第2戰，壽星大谷翔平二刀流出擊，「投手大谷」繳出2局無失分精彩表現；「打者翔平」也有安打演出，但終場道奇仍以4：6不敵對手，吞下2連敗。

迎接31歲生日的大谷本季第4度先發登板，開賽雖然馬上被敲安，但立即用雙殺解圍，2局上大谷更連飆3K完美收尾。此役「投手大谷」先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，最快球速100.9英哩（162.3公里），防禦率下修至1.50。

道奇1局下靠著貝茲（Mookie Betts）陽春砲先馳得點，2局下羅哈斯（Miguel Rojas）適時安打取得2：0領先。然而「投手大谷」退場後，左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）被肖特（Zack Short）敲出追平二壘安打，又被史密斯（Cam Smith）和沃克（Christian Walker）敲安，讓道奇陷入2：4落後。

4局上羅布列斯基續投，結果又被該局首名打者狄亞茲（Yainer Diaz）敲出陽春砲，儘管4局下羅哈斯馬上補上一發2分砲，但太空人8局上再添1分保險分，最終道奇無法扳平戰局，在主場吞下2連敗。羅布列斯基中繼4.2局被敲7安包含1轟，失5分有4分責失，送出6次三振與1次保送，吞下本季第3敗，賽後防禦率4.50。

「投手大谷」連續2場登板繳出2局無失分好投，「打者翔平」則是前3打數都敲滾地出局，只靠著1次保送上壘，連續13打席無安打創下本季最差，直到9局下敲出右外野平飛安打才終結低潮，但後續貝茲、史密斯（Will Smith）與佛里曼（Freddie Freeman）都沒有建樹。大谷賽後打擊率0.281、攻擊指數1.001。

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