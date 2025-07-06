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MLB》大谷寫睽違764天紀錄！被噓爆的太空人強打讚：幾乎不可能...

2025/07/06 11:22

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天迎來31歲生日，以及本季第4場先發登板，主投2局只被敲1安，第2局還上演精彩3連K，賽後也獲得太空人強打艾圖維（Jose Altuve）盛讚。

大谷今開賽雖然馬上被敲安，但立即用雙殺解圍，2局上大谷更連飆3K完美收尾。此役「投手大谷」先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，最快球速100.9英哩（162.3公里），防禦率下修至1.50。

值得一提的是，根據轉播單位指出，這是大谷翔平繼2023年美國時間6月2日之後，睽違764天再度演出單局連3K。當時大谷翔平仍效力天使，對手恰好也是太空人，不過該場比賽大谷被打爆，先發6局挨2轟失5分。

而大谷首局讓昨天雙響的太空人明星強打艾圖維擊出滾地出局，賽後艾圖維受訪也直言：「對我來說，要紮實打中他的球幾乎是不可能的事，他能飆100英哩的火球，還能投出變化幅度極大的滑球和指叉球，真的很猛。」

大谷過去在天使時期就曾多次對決艾圖維，他也表示大谷要完全重返二刀流只是時間問題，也稱讚大谷總是能持續進步，「最厲害的是他還能打擊，這實在是太不可思議。我不太喜歡和他對戰，但今天能贏球還是很高興。」

艾圖維在系列賽前2戰，只要一上場打擊就會遭到道奇球迷噓聲伺候，原因無他，就是與2017年世界大賽作弊爭議有關，當年道奇最終敗在太空人手下。不過對此艾圖維並不在意，「我每天都很認真在比賽，無論我在哪裡打球，我都會盡我所能幫助我的球隊贏球。」

艾圖維。（美聯社）艾圖維。（美聯社）

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