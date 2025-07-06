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MLB》盛讚大谷翔平越來越進化！道奇主帥揭關鍵、曝下次登板時間

2025/07/06 11:54

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流迎戰太空人，投手丘上繳出2局無失分好表現，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚。

「投手大谷」今天先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，最快球速100.9英哩（162.3公里），防禦率下修至1.50。

大谷開賽雖然就被擊出安打，但馬上用雙殺化解危機，第2局更是早安午安晚安連飆3K，總教練羅伯斯也給予高度評價：「他真的投得很棒，持續在進化當中，控球也越來越好。他現在也不用全力催到底，更是更有控制地在投速球與變化球，非常有效率完成任務，第1局那個雙殺也很關鍵。」

對於是否有讓大谷投第3局的打算，羅伯斯表示：「從一開始我們就決定讓他只投兩局，這是事前討論的安排，就照原定計畫執行。目前還不是能讓他自由放手投球的階段，雖然他這兩局內容精簡，但我們還是照原定計畫。」

大谷本季已經累積4場登板，儘管今天沒打算讓大谷投第3局，但對於未來計畫，羅伯斯認為，讓大谷本季先發投滿5局或6局，是有機會可以實現的目標。此外，羅伯斯也透露大谷很有機會在明星賽前再度登板，日媒也推測，可能是7月11日起與世仇巨人的3連戰。

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