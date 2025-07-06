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MLB》初對決大谷翔平吞K！太空人捕手狂讚：對這種投手要抱持敬意

2025/07/06 12:51

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季第4場先發登板，主投2局飆出3次三振沒有失分，第一次與大谷對決就吞下三振的太空人捕手狄亞茲（Yainer Diaz），賽後也稱讚大谷的表現。

大谷開賽就被敲安，但馬上用雙殺化解危機，2局上更是連續三振沃克（Christian Walker）、卡拉提尼（Victor Caratini）與狄亞茲3位太空人打者。此役大谷先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，防禦率下修至1.50。

其中第6棒的狄亞茲，在1壞球之後連續擊出5顆界外球，展現頑強的「纏鬥症」，但最終還是揮空大谷的86.2英哩外角低橫掃球。對此狄亞茲賽後表示：「那顆橫掃球實在太出色了，不管是什麼球路或投法，他每一球都能確實進入好球帶。」

狄亞茲擊出的5顆界外球中，有3顆高達98至99.4英哩的快速球，狄亞茲苦笑，當你準備應對直球，但同時還會有其他球路朝你而來，真的很不容易。

狄亞茲也補充：「面對這種投手必須抱持敬意，我想我今天是第一次對上他，他球路多變、球質好，頭腦也清楚，知道該如何攻擊打者，這場對決讓我印象深刻。」

太空人捕手狄亞茲。（美聯社）太空人捕手狄亞茲。（美聯社）

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