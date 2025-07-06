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NBA》選前拒絕所有球隊試訓！18歲大物夏聯首秀瘋狂打鐵13投僅3中

2025/07/06 13:13

貝利。（法新社）貝利。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA夏季聯盟今開打，爵士以93：89擊敗七六人，然而爵士18歲大物前鋒貝利（Ace Bailey）表現不佳，全場瘋狂打鐵只拿下8分；七六人19歲探花後衛艾奇康（VJ Edgecombe）則砍下全場最高28分，技壓貝利。

來自羅格利大學的貝利，原先被預估有望衝擊首輪前3順位，結果他在選前竟然拒絕與任何NBA球隊試訓，甚至還取消與握有探花籤的七六人會面，最終七六人在選秀會上用探花籤帶走貝勒大學的艾奇康，而貝利行情下滑，最終落至第5順位被爵士相中。

今天七六人與爵士在夏季聯賽首戰碰頭，艾奇康與貝利的對決也讓這場比賽增添話題性。然而貝利手感冰冷，前3次出手都落空，直到首節6分16秒才在籃下補進2分。最終貝利先發上陣25分鐘13投僅3中，三分球5投1中，罰球2投1中，僅拿下8分，抓下7籃板，助攻、抄截、火鍋各1，有3次犯規。

反觀艾奇康表現極佳，還在比賽中上演快攻暴扣的精彩演出，最終艾奇康先發上陣30分鐘27投13中，三分球7投1中，罰球3罰1中，攻下28分10籃板4助攻2火鍋1抄截的全方位數據，另有2次失誤與1次犯規。

艾奇康。（法新社）艾奇康。（法新社）

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