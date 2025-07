NBA》選前拒絕所有球隊試訓！18歲大物夏聯首秀瘋狂打鐵13投僅3中

貝利。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA夏季聯盟今開打,爵士以93:89擊敗七六人,然而爵士18歲大物前鋒貝利(Ace Bailey)表現不佳,全場瘋狂打鐵只拿下8分;七六人19歲探花後衛艾奇康(VJ Edgecombe)則砍下全場最高28分,技壓貝利。

來自羅格利大學的貝利,原先被預估有望衝擊首輪前3順位,結果他在選前竟然拒絕與任何NBA球隊試訓,甚至還取消與握有探花籤的七六人會面,最終七六人在選秀會上用探花籤帶走貝勒大學的艾奇康,而貝利行情下滑,最終落至第5順位被爵士相中。

今天七六人與爵士在夏季聯賽首戰碰頭,艾奇康與貝利的對決也讓這場比賽增添話題性。然而貝利手感冰冷,前3次出手都落空,直到首節6分16秒才在籃下補進2分。最終貝利先發上陣25分鐘13投僅3中,三分球5投1中,罰球2投1中,僅拿下8分,抓下7籃板,助攻、抄截、火鍋各1,有3次犯規。

反觀艾奇康表現極佳,還在比賽中上演快攻暴扣的精彩演出,最終艾奇康先發上陣30分鐘27投13中,三分球7投1中,罰球3罰1中,攻下28分10籃板4助攻2火鍋1抄截的全方位數據,另有2次失誤與1次犯規。

CLEAR THE RUNWAY FOR VJ EDGECOMBE



The No. 3 overall pick for the @sixers is showing off his skills on ESPN! pic.twitter.com/c0dGlNEptB