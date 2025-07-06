晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遭大谷翔平2種滑球玩弄吞K！太空人「道奇殺手」直呼產生錯覺

2025/07/06 13:50

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天先發繳出2局無失分的精彩表現，其中在2局上更是連飆3K，也令有著「道奇殺手」稱號的太空人重砲沃克（Christian Walker）感到驚艷。

大谷開賽就被敲安，但馬上用雙殺化解危機，2局上更是連續三振沃克、卡拉提尼（Victor Caratini）與狄亞茲3位太空人打者。此役大谷先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，防禦率下修至1.50。

值得一提的是，沃克昨天敲出本季第11轟，也是連續6場比賽在道奇體育場（Dodger Stadium）開轟，成為史上第一位在道奇體育場連續6戰開轟的球員。但今天首打席被大谷壓制，該打席大谷投7球，前6球包含4顆四縫線速球與2顆橫掃滑球（Sweeper），最後再用87英哩、幅度較為縱向的滑球三振沃克。

賽後沃克談到該打席時坦言，大谷的投球讓他有產生錯覺的感覺，他解釋：「因為他的出手點偏低，加上出手前有向前延伸的感覺，所以sweeper和一般的滑球很難辨識。而且他直球的球速又夠快，搭配低出手點，讓他的球看起來更有突然上竄的感覺。」卡拉提尼則說，大谷的橫掃滑球令他最印象深刻。

雖然「投手大谷」有好表現，但「打者翔平」今天4打數僅敲1安，面對太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）3打數0安打，只獲得1次保送。瓦德茲生涯6次對決大谷，戰績5勝0敗，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）直呼：「真假？我不知道那數據，但翔平絕對是這項運動最頂尖的選手之一，每當他站上投手丘或打擊區，我都不會感到安心，但我們的投手群今天表現也很出色。」

沃克（中）。（美聯社）沃克（中）。（美聯社）

瓦德茲。（美聯社）瓦德茲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中