MLB》遭大谷翔平2種滑球玩弄吞K！太空人「道奇殺手」直呼產生錯覺

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天先發繳出2局無失分的精彩表現，其中在2局上更是連飆3K，也令有著「道奇殺手」稱號的太空人重砲沃克（Christian Walker）感到驚艷。

大谷開賽就被敲安，但馬上用雙殺化解危機，2局上更是連續三振沃克、卡拉提尼（Victor Caratini）與狄亞茲3位太空人打者。此役大谷先發2局用31球創下重返投手丘後最多，有21顆好球，被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有保送與失分，防禦率下修至1.50。

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值得一提的是，沃克昨天敲出本季第11轟，也是連續6場比賽在道奇體育場（Dodger Stadium）開轟，成為史上第一位在道奇體育場連續6戰開轟的球員。但今天首打席被大谷壓制，該打席大谷投7球，前6球包含4顆四縫線速球與2顆橫掃滑球（Sweeper），最後再用87英哩、幅度較為縱向的滑球三振沃克。

Shohei Ohtani strikes out Christian Walker!! pic.twitter.com/uuTpIHN231 — James （@ShotimeLAD） July 5, 2025

賽後沃克談到該打席時坦言，大谷的投球讓他有產生錯覺的感覺，他解釋：「因為他的出手點偏低，加上出手前有向前延伸的感覺，所以sweeper和一般的滑球很難辨識。而且他直球的球速又夠快，搭配低出手點，讓他的球看起來更有突然上竄的感覺。」卡拉提尼則說，大谷的橫掃滑球令他最印象深刻。

雖然「投手大谷」有好表現，但「打者翔平」今天4打數僅敲1安，面對太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）3打數0安打，只獲得1次保送。瓦德茲生涯6次對決大谷，戰績5勝0敗，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）直呼：「真假？我不知道那數據，但翔平絕對是這項運動最頂尖的選手之一，每當他站上投手丘或打擊區，我都不會感到安心，但我們的投手群今天表現也很出色。」

沃克（中）。（美聯社）

瓦德茲。（美聯社）

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