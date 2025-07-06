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籃球》宏國隊復活加入哪個聯盟？周俊三：一步一步來

2025/07/06 13:17

周俊三。（記者盧養宣攝）周俊三。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕宏國集團副董事長、現任奧會主席林鴻道昨拋出震撼彈，宣布將重啟宏國籃球隊，讓不少資深球迷相當興奮，當年人氣球星周俊三樂觀其成，但表示一支球隊成立需要進行不少準備，目前尚無明確時間表。

林鴻道1989年創立宏國象，成為中華職籃（CBA）創始球隊之一，從職籃二年起締造三連霸王朝，2000年解散由新浪接手，當年的代表性球星包括鄭志龍、周俊三、羅興樑、雷克斯、李忠熙等人。

南韓傳奇射手李忠熙近期受羅興樑邀請來台舉辦「菁英射手營」，林鴻道昨宴請李忠熙，昔日宏國成員也都到場相聚，林鴻道席間透露有意重組宏國籃球隊，讓這支人氣勁旅重出江湖，並邀請李忠熙擔任球隊主帥。

周俊三昨也是座上賓，他今現身佛光盃受訪表示，重啟宏國籃球隊對國內籃壇絕對是一件好事，「滿期待的，也很高興能有這樣的契機，主席拋出這個想法後大家都很振奮。」

台灣籃壇目前有TPBL、PLG以及SBL三聯盟，宏國籃球隊有望重出江湖的消息一出後，不少球迷關心屆時會投入哪個聯盟，對此周俊三說，目前只是構想階段，相關細節還需要討論，「一支球隊要組成不是那麼容易，現在只是開端，不可能昨天有這個想法今天就成立，包括球隊的組成、人事佈局、可行性都要再評估，一步一步來，主席既然已經開這個口，資源部分應該不是問題。」

宏國昔日建立三連霸王朝，至今仍讓不少球迷津津樂道，周俊三不諱言，當年成功案例是很好的經驗，「宏國當時跑在時代的尖端，雖然現在可能有不同的操作模式，還是有很多做法值得參考，過去PLG、T1成立時也有來找主席取經，可以參考當年的案例再調整、加入新的元素，但這是一條滿長的路，還有得談。」

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