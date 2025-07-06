MLB》關鍵送頭跑壘錯失追平分！ 道奇主帥批評貝茲：他應該謹慎一點

貝茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）今天出現跑壘失誤，讓球隊錯失追平比數的機會，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）批評說：「他應該要更謹慎一點。」

道奇4：5落後進入7下，首名打者貝茲掃出左外野二壘安打，太空人左外野手哈默爾（Cooper Hummel）嘗試滑接不成，還讓球漏到後面去，因此貝茲繞過二壘後繼續往三壘衝，但太空人守備迅速轉傳，將貝茲觸殺在三壘前，道奇該局沒得分，終場4：6輸球。

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賽後談到貝茲的跑壘失誤，羅伯斯直言：「他當時應該要更謹慎一點，那個時候我們只落後1分，而且輪到中心打線，那顯然是一個太躁進的判斷，我相信他自己也會承認，停在二壘才是正確的選擇。」

貝茲則提到，當時是根據對方站位，研判可以上三壘，他也坦承說：「這完全是錯誤判斷！」

Mookie Betts tried to take advantage of the Astros mishap in the outfield but was thrown out at third base!



: FOX pic.twitter.com/xEXQLzFifd — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 6, 2025

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