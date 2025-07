MLB》關鍵送頭跑壘錯失追平分！ 道奇主帥批評貝茲：他應該謹慎一點

貝茲。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打貝茲(Mookie Betts)今天出現跑壘失誤,讓球隊錯失追平比數的機會,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)批評說:「他應該要更謹慎一點。」

道奇4:5落後進入7下,首名打者貝茲掃出左外野二壘安打,太空人左外野手哈默爾(Cooper Hummel)嘗試滑接不成,還讓球漏到後面去,因此貝茲繞過二壘後繼續往三壘衝,但太空人守備迅速轉傳,將貝茲觸殺在三壘前,道奇該局沒得分,終場4:6輸球。

請繼續往下閱讀...

賽後談到貝茲的跑壘失誤,羅伯斯直言:「他當時應該要更謹慎一點,那個時候我們只落後1分,而且輪到中心打線,那顯然是一個太躁進的判斷,我相信他自己也會承認,停在二壘才是正確的選擇。」

貝茲則提到,當時是根據對方站位,研判可以上三壘,他也坦承說:「這完全是錯誤判斷!」

Mookie Betts tried to take advantage of the Astros mishap in the outfield but was thrown out at third base!



: FOX pic.twitter.com/xEXQLzFifd