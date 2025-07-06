非科班！台中女警王翊馨勇奪世警消跆拳道雙金 喜喊：終於可以結婚了

台中市警局製作「狂賀王翊馨勇奪金銀銅牌」梗圖慶賀。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警察局交通警察大隊三十一歲助教王翊馨，近日代表我國征戰世界警察消防運動會跆拳道項目，以堅韌不拔的意志與超強實力，一舉勇奪「品勢」女子團體金牌與「對打」女子個人金牌，還包辦女子個人銀牌與混雙銅牌，為國爭光，也為台中警界再添榮耀。

值得一提的是，王翊馨並非體育科班出身，卻自小學三年級起便在道館苦練跆拳道，憑著熱情與堅持，一路挺進國際賽場，高中時期更遭逢重大傷病，雙膝前十字韌帶重建，復健之路艱辛漫長，卻未曾放棄夢想，就讀中山醫學大學期間，仍以甲組選手資格參與全國大專賽事，技驚四座，堪稱「用意志練出金牌路」。

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其實早在2019年，她就曾在第十八屆世界警消運動會中奪下女子對打五十七公斤級銅牌，今年重返國際賽事，集訓過程中膝蓋積水、甚至需抽取組織液緩解不適，但她抱持「不服輸」信念，硬撐至比賽當日，在賽場上淬鍊出最強實力，再奪兩金一銀一銅，展現驚人韌性。

比賽結束後，王翊馨開心地表示：「終於可以結婚了！」原來她與未婚夫早已規劃婚期，卻為備戰賽事延宕至今，終於以勝利迎來雙喜臨門。

台中市警局為此也製作「狂賀王翊馨勇奪雙金」梗圖慶賀，並盛讚她是警界典範，鼓勵全體員警學習她「不放棄、不怕苦、不設限」的精神，不僅在崗位上專業盡職，也能在舞台上閃耀光芒，展現台灣警察的多元風貌，並持續以熱忱與專業守護市民安全。

台中市警局交通警察大隊助教王翊馨，勇奪世警消跆拳道雙金。（警方提供）

王員（右）得獎喜喊：「終於可以結婚了！」。（警方提供）

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