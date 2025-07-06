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佛光盃》換血後的台師大第6名作收 李秉鴻滿意子弟兵表現

2025/07/06 15:04

台灣師大主帥李秉鴻。（三好體協提供）台灣師大主帥李秉鴻。（三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕台灣師大今在佛光盃大學籃球邀請賽男子組排名賽以82：85不敵澳洲BK學院，睽違8年參賽以第6名作收，主帥李秉鴻仍對子弟兵表現感到滿意。

台灣師大在113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級打進四強，不過今年夏天主力林韋愷、魏芃禾、曾信武都畢業投入選秀，新的一年將由大二「三巨頭」莊政隆、莊杰閎以及廖子程領銜，也迎來林秉學、陳語澔、張長甯等新血。

台師大這次在小組賽1勝2敗作收，以分組第3落入第5、6名的排名賽，今面對BK學院雖然首節就建立22：10優勢，上半場打完握有40：33領先，但易籃後面臨對手反撲，雙方帶著62：62平手進入決勝節，台師大在末節追分階段頻頻發生失誤，終場以3分差飲恨。

廖子程攻下全隊最高14分、12籃板，來自東山高中的林秉學拿下12分，莊政隆、莊杰閎各有11分、4抄截。

台師大本屆3場敗仗都曾握有雙位數領先，卻無法順利關門，總教練李秉鴻坦言，球隊經歷換血仍在磨合階段，關鍵時刻的發揮本來就需要經驗累積，「這是新的球隊勢必得走的路，總是要繳學費。」

李秉鴻提到，台師大上學年度先發5人一口氣畢業3人，陣容經過不小的變動，此次參加佛光盃主要目的就是希望加速球隊磨合，「整體來說表現我還算滿意，特別是防守這一塊，有把企圖心展現出來。」

台師大雖面臨不少主力離隊，但展望UBA新賽季，李秉鴻期許球隊能更上一層樓，「不進則退，希望這次能打進前三名。」

林秉學。（三好體協提供）林秉學。（三好體協提供）

林秉學。（三好體協提供）林秉學。（三好體協提供）

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