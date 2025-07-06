溫網》史薇泰克「甜蜜」復仇 最愛波蘭家鄉美食草莓麵

史薇泰克。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然不擅草地作戰，史薇泰克（Iga Swiatek）照樣以6：2、6：3 擊敗狀態欠佳的美國老將柯林絲（Danielle Collins），波蘭前球后強勢挺進2025年溫布頓網球錦標賽女單16強，還透露自己最愛的祖國美食，就與當地著名的草莓甜點有關。

柯林絲去年巴黎奧運女單8強受傷退賽，賽後批評關心她傷勢的對手史薇泰克假惺惺，引發各界熱議，加上今年5月羅馬紅土狹路相逢，史薇泰克又意外落敗，雙方恩怨情仇糾纏不清，使得此役備受矚目。第8種子小史在全英草地俱樂部把握復仇機會，強力正抽壓制31歲老將柯林絲，4度破發一路領先，僅花75分鐘直落2出線，自2023年重返16強，下個對手為丹麥23種子陶森（Clara Tauson），準備追平草地大滿貫生涯最佳8強戰績。

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本屆溫網冷門連環爆，坐擁大滿貫5冠的史薇泰克，已是女單下半籤碩果僅存的四大賽贏家，賽後她在場上受訪時提到，這裡的草莓鮮奶油相當著名，其實自己從小也對家鄉美食「草莓甜義大利麵」情有獨鍾，即麵條淋上草莓泥和奶油等甜味醬汁，特殊料理手法足令中央球場的英國球迷驚呼連連，史薇泰克連忙解釋：「嘿，我懂，我知道這聽起來很奇怪，但是你們應該嘗試一下，真的很好吃！」

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