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日職》達孝太堆高神紀錄再等等 清宮致勝彈助火腿橫掃樂天

2025/07/06 17:00

達孝太。（資料照，取自產經體育）達孝太。（資料照，取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿2021年第一指名大物達孝太，今天在主場先發登板面對樂天金鷲，主投5局失5分，3分為責失分，勝投被牛棚砸掉，持續刷新紀錄還要再等等，清宮幸太郎7局下敲出致勝2分砲，率領火腿終場以8：6擊敗樂天，3連戰完成橫掃。

達孝太自2022年起職業初登板起先發拿下6連勝，超越2013年至2014年大谷翔平創下的先發5連勝紀錄，更是日本職棒史上首見紀錄。但達孝太今天對戰樂天首局就失掉1分，2局上再遇亂流，清宮幸太郎發生傳球失誤，黒川史陽、堀内謙伍連續敲出安打打回分數，單局拿下3分。

火腿在2局下展開兇猛反攻棒打樂天28歲左投藤井聖，石井 一成在滿壘擊出帶有2分打點的中外野安打，洋聯全壘打王雷耶斯（Franmil Reyes）轟出驚天滿貫砲，本季第16轟出爐，幫助火腿以6：4超前。藤井聖此役只投1.1局失6分就退場。

達孝太4局上連續被辰己涼介和小深田大翔敲出長打掉分，今天先發5局用96球，被敲10支安打失5分，3分為責失分，另有4次三振無保送，防禦率升至1.14，退場時為勝投候選人。

但樂天中島大輔第6局敲出帶有1分打點的中外野三壘安打，助隊以6：6扳平戰局，也把達孝太本季第6勝給打掉了，無緣在今天刷新連勝紀錄。

清宮幸太郎7局下上演「道歉野球」，敲出右外野2分砲，幫助火腿以8：6超前，田中正義、柳川大晟依序登板守住球隊勝利，火腿近期取得3連勝，以45勝31敗2和暫居洋聯龍頭。

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