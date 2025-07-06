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中職》陳韻文、胡智爲歸位 高塩將樹回「原始設定」

2025/07/06 16:33

高塩將樹。（資料照，記者林正堃攝）高塩將樹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅上半季低潮的陳韻文、胡智爲昨天雙雙重返勝利組牛棚，各別拿到中繼和救援成功，獅隊總教練林岳平表示，還是要想辦法讓不穩定的選手在場上找回信心，變回原本那個球隊可以信任的投手。

生涯163次救援成功的歷史救援王陳韻文，上半季在6月14日對中信兄弟猛掉3分，吞下致命的救援失敗後，在爭冠白熱化期間離開勝利組牛棚，高塩將樹頂上終結者，代班拿4次救援成功，有2次是抓下6出局的高難度救援，不過下半季將回到季初設定的角色，餅總仍傾向救援交給陳韻文。

即便在上半季爭冠期間將陳韻文、胡智爲調離關鍵時刻，平常鮮少在賽前調整選手的餅總，上週在台南球場時的賽事時，雙雙針對陳韻文、胡智爲的課題一對一調整。餅總直言，「這不是單純信心上的問題，跟技術有關。」

獅隊勇奪上半季冠軍後，下半季希望能讓陳韻文、胡智爲回到「原始設定」，胡扛長中繼，陳韻文再回救援。餅總表示，過往的成績是過往，還是希望他們從中調整，找回應有的戰力，「如果這樣的方式沒辦法好轉，那會再思考怎麼去調配。」

獅隊上半季尾聲在牛棚找到不少年輕的可用之兵，包括李軍、鍾允華等人，餅總認為，還不是依賴年輕選手投重要比賽的時刻，畢竟他們才剛起步，需要有時間成長，而不是一下子就放在8、9局，「未來有機會，但現況不能這樣。」

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