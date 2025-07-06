中職》投手夢碎後迎來轉機？ 成晉感謝兩位貴人

樂天桃猿成晉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨大比分敗給富邦悍將，野手余德龍本季第2度登板投球，是猿隊昨唯一未被敲安的「投手」。余德龍的登板，雖讓教頭古久保健二坦言因大比分輸球不得不為，但燃起不少隊友的投手夢，平鎮高中時期曾是主力投手的成晉就笑說，若非他已先發守外野，本也想和教練請纓。

成晉2017年選秀會於第3輪被Lamigo桃猿隊指名，當時簽約金350萬元。在平鎮高中時期，成晉是外野手兼任投手，高一時最快球速能達145公里，但後續曾因傷影響球速。成晉坦言，高三時選拔賽超齡未能參加，他當時已想專心練投手，無奈自辦練習賽時，他在球探面前使勁催球速，卻僅有135公里。

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成晉透露，時任Lamigo桃猿隊球探（藍天勇）和時任富邦悍將球探沈鈺傑，在看過他練打之後，都建議他以打者身分報名選秀，如今兩人成了他的貴人，而他的投手夢就只得先放一邊。

沈鈺傑如今是樂天桃猿副領隊，和當年沒選到的成晉聚首。沈鈺傑還原當年，笑說自己還留有成晉練打的影片，且當時還是他餵球給成晉打。沈鈺傑說：「自辦賽時覺得他球速還不夠，但知道他會打。那時候至少餵了百顆球給他打，什麼球路都投，覺得他打擊有點東西。當時也就我們兩隊（富邦、桃猿）知道他狀況，因此就都建議他用打者身分報名。」

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