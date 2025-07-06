晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》威脅大谷翔平MVP三連霸偉業？ 外媒看好史上最貴男：有機會

2025/07/06 18:13

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕以15年7.65億美元史上最大合約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），近期手感發燙，明星賽前已經敲出21轟，被認為有望挑戰今年的MVP。

索托在5月打完，儘管進階數據優異，但帳面成績卻打不出來，整體打擊率只有2成31，但索托到6月把進階數據兌現他的帳面成績上，單月打擊率3成22，敲出11轟20分打點，選到25次四壞保送只被三振20次，生涯第一次榮獲國聯單月最佳球員。

明星賽前21轟已經追平索托在去年於洋基創下的生涯最多紀錄，加拿大媒體《LWOSports》也提到，近期索托狀態逐漸好轉，像他這樣能夠維持高打擊率、保送率與全壘打率的球員不多，有可能本季會迎來生涯年。該媒更認為，若索托可以敲出35到40支全壘打，打擊率維持在2成80左右，他完全可以成為MVP的有力候選人。

MLB》威脅大谷翔平MVP三連霸偉業？ 外媒看好史上最貴男：有機會索托。（法新社）

不過索托若想爭取MVP，他最大的敵人就是道奇隊二刀流巨星大谷翔平，本季大谷翔平已經敲出30發全壘打，攻擊指數高達1.001，且先發局數也陸續增加，目前4場先發投6局送出6K，防禦率1.50。在先前的MVP民調當中，大谷翔平也以39張第一名選票遙遙領先，同榜單索托僅排第四名，拿到1張第一名選票。而大谷翔平今年將挑戰史上第一次的MVP三連霸偉業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中