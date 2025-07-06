MLB》威脅大谷翔平MVP三連霸偉業？ 外媒看好史上最貴男：有機會

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕以15年7.65億美元史上最大合約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），近期手感發燙，明星賽前已經敲出21轟，被認為有望挑戰今年的MVP。

索托在5月打完，儘管進階數據優異，但帳面成績卻打不出來，整體打擊率只有2成31，但索托到6月把進階數據兌現他的帳面成績上，單月打擊率3成22，敲出11轟20分打點，選到25次四壞保送只被三振20次，生涯第一次榮獲國聯單月最佳球員。

請繼續往下閱讀...

明星賽前21轟已經追平索托在去年於洋基創下的生涯最多紀錄，加拿大媒體《LWOSports》也提到，近期索托狀態逐漸好轉，像他這樣能夠維持高打擊率、保送率與全壘打率的球員不多，有可能本季會迎來生涯年。該媒更認為，若索托可以敲出35到40支全壘打，打擊率維持在2成80左右，他完全可以成為MVP的有力候選人。

索托。（法新社）



不過索托若想爭取MVP，他最大的敵人就是道奇隊二刀流巨星大谷翔平，本季大谷翔平已經敲出30發全壘打，攻擊指數高達1.001，且先發局數也陸續增加，目前4場先發投6局送出6K，防禦率1.50。在先前的MVP民調當中，大谷翔平也以39張第一名選票遙遙領先，同榜單索托僅排第四名，拿到1張第一名選票。而大谷翔平今年將挑戰史上第一次的MVP三連霸偉業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法