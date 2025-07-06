瓊斯盃女籃》王玥媞14分領軍 世大運隊擊退菲律賓收銅牌

世大運培訓隊擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世大運培訓隊今天在瓊斯盃女籃最後一日賽事迎戰菲律賓，王玥媞繳出全隊最高14分，黃巧鈞貢獻13分，助隊以76：57勝出，以3勝2負獲得銅牌。

世大運培訓隊這次在瓊斯盃以台灣年輕球員組成，取得2勝2負，今天面對菲律賓全力搶勝盼能取得前3名。

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世大運隊開賽打得相對艱辛，首節打完陷入4分落後，但次節在林佳蓉、蕭豫玟火力串聯下迎頭趕上，半場打完暫時以30：32落後。上半場蕭豫玟攻下8分全隊最高，王玥媞7分次之，但這兩節世大運隊的三分球準星全失，全隊17投僅2中，打得有些艱辛。菲律賓部分，凡妮莎拿下8分全隊最高。

易籃後，游沁樺連拿6分，率隊持續緊追，加上蕭豫玟強攻籃下，率隊一舉超前，並帶著7分領先進入決勝節，而蔡佑蓮該節率先得分，加上洪蓓文罰球，助隊取得雙位數優勢，也不給對手逆襲機會，穩穩收下勝利，本屆瓊斯盃世大運隊以3勝2負作收。

世大運隊今天4人得分上雙，王玥媞繳出全隊最高14分、2籃板，黃巧鈞13分，游沁樺和蕭豫玟兩名長人都拿下12分，但團隊三分球命中率僅22.2%，是美中不足之處。菲律賓方面，凡妮莎攻下全場最高15分、8籃板。

世大運培訓隊王玥媞（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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