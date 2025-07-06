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定向越野》600人會師台北小巨蛋 聽障好手簡俊傑稱王、林冠妤封后

2025/07/06 18:29

簡俊傑（左）、林冠妤同時出發。（定向越野協會提供）簡俊傑（左）、林冠妤同時出發。（定向越野協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「探索台北 定向越野」2025小巨蛋篇、北市青年盃定向越野錦標賽這兩項活動週日輪番登場，吸引600多人會師台北小巨蛋，其中聽障好手簡俊傑稱王、資深女將林冠妤封后。

「探索台北 定向越野」2025小巨蛋篇包括定向越野順點賽、迷宮挑戰賽和戶外迷宮競速定向挑戰賽共3種，定向越野順點賽的競賽男、女子組（2.6公里）各方好手雲集，有備而來的簡俊傑以18分17秒奪冠，他與居次的老將蔡朋憲也是唯二跑進19分鐘內，已有9年參賽經驗的簡俊傑說：「第一次在室內比定向越野，很有趣，但進到小巨蛋室內2、3樓還是遇到困難，還好順利過關。」

今年4月爭取聽障奧運國手資格失利，讓30歲的簡俊傑一度失落，但從過去只愛籃球，到今年成為定向越野國手，反而讓他磨練更全方位能力，「其實過去打球不愛跑步，但去年7月開始練田徑，主攻800、1500公尺，每天上班前先在6點做1個多小時的跑步訓練，希望一天比一天更進步，爭取明年參與身心障礙運動會。」

競賽女子組部分，已經轉任台灣亞青隊教練的林冠妤小試身手，以23分29秒力退群芳，「感受不太一樣，很少有這種室內賽，很新鮮也好玩。我覺得除了腦袋要轉換，也必須保持專心，因為距離短變化多，頗具挑戰性。」

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