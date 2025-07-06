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中職》味全龍超級血戰力克統一 打破天母高懸18年紀錄

2025/07/06 20:33

吉力吉撈・鞏冠。（記者陳逸寬攝）吉力吉撈・鞏冠。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天聯手超越完全打擊的吉力吉撈・鞏冠，率隊克服三度落後的劣勢，7局下蔣少宏補上逆轉2分打點，率隊以16：12擊敗統一獅隊，兩軍在天母血戰猛攻28分，刷新高懸18年的天母單場最多分數紀錄。

林智勝。（記者陳逸寬攝）林智勝。（記者陳逸寬攝）

獅隊在1、3局都攻下2分，林智勝雙雙在下個半局都擊出追平分安打，7局下更在球隊落後2分之際挺身而出，敲出適時二壘安打追至1分差，但也因全場大量跑動，「大師兄」上二壘後就傷退，不過已帶起龍軍氣勢，蔣少宏在7局下敲出逆轉二壘安打，引爆單局4分大局，奠定勝基。

林智勝以42歲329天之齡演出3安打、3打點，超越2001年8月18日的林秋仲，成為史上最老的單場3安3打點打者。

吉力吉撈・鞏冠也扮演打擊大戰的關鍵，前3打席分別是二安、一安、全壘打，7局下打到全壘打牆，跑到二壘就停下來，8局下再雙響，單場5支5，外帶3分打點，堪稱繳出超越完全打擊的成績單。

吉力吉撈・鞏冠單場累積13個壘打數，超車吉彌、坎沙諾、陳金茂等人，刷新味全隊史單場最多紀錄。

獅隊打擊大爆發，但守備卻大走鐘，2位游擊手許哲晏、林祖傑都失誤，右外野手邱智呈也有傳球失誤，讓梅賽斯狂掉4分非自責分，而林安可更成為最大悲劇英雄，6局上夯出逆轉滿貫砲的他，單場雙響5打點仍無法助隊贏球。

吉力吉撈・鞏冠和林安可雙響互炸，加上林岱安、蔣少宏也開轟，單場6轟追平天母球場的最多紀錄，先前曾在2009年5月24日的獅象戰、2025年6月6日的獅龍戰都曾在天母單場6轟。

不只是全壘打，兩軍狂攻28分打破2007年5月13日誠泰和興農、8月12日的兄弟興農之戰，寫下天母史上單場最多分的比賽紀錄；雙方狂敲34支安打則追平天母紀錄。

味全龍先發投手曹祐齊。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手曹祐齊。（記者陳逸寬攝）

統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳逸寬攝）統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳逸寬攝）

林安可。（記者陳逸寬攝）林安可。（記者陳逸寬攝）

林岱安全壘打。（記者陳逸寬攝）林岱安全壘打。（記者陳逸寬攝）

蔣少宏。（記者陳逸寬攝）蔣少宏。（記者陳逸寬攝）

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