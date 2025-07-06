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世大運男籃》是去贏球不是去學習的！陳子威喊話前進8強

2025/07/06 19:22

陳子威。（三好體協提供）陳子威。（三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕世大運代表隊今在佛光盃大學籃球邀請賽男子組冠軍戰以118：64輕取澳門昊駿，5戰全勝封王，主帥陳子威表示，這是團隊成軍以來第一個冠軍，希望能以最佳狀態出擊，達到賽前設定的8強目標。

台灣男籃上屆成都世大運拿下11名寫下隊史最佳成績，本屆代表隊由政大主帥陳子威領軍，在經過菲律賓、南韓的移地訓練後，本週藉由佛光盃賽事以賽代訓，讓團隊加速磨合。

陳子威指出，女籃代表隊有瓊斯盃賽事可以磨合，男籃因為時間衝突無法參加瓊斯盃，很感謝佛光盃給予機會參賽，「昨天我就跟團隊說，我們這個團隊還沒有冠軍，一起來拚一下這個紀錄，希望帶領這些球員塑造贏球文化。」

陳子威透露，上階段在南韓移訓時，還是有球員難免會想要表現，但在這次佛光盃賽事已經進步不少，打得更無私，「回來後大家都知道自己的工作是什麼，各司其職，把自己擅長的一面表現出來。」

陳子威提到，在南韓期間曾嘗試過「五小陣容」，不過目前還沒試過擺上雙塔，因應不同對手可能都需要再做調整，「球隊的狀態一直往上走，我一直強調，不想要回來再說：『我們學習到很多歐洲打法』，我一開始集訓的目標就是8強，畢竟對手對我們可能不熟悉，現在球員的狀態也讓我有信心。」

陳子威表示，現階段團隊進攻火力跟防守執行都在水準之上，接下來就是面對不同對手以不同策略因應，在15日出發前預計不會再進行比賽，以調整狀態為主，「最近比賽打比較多，可能讓球員以訓練為主，希望準備更扎實，健康最重要。」

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