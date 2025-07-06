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佛光盃》游艾喆旅日返台化身「里長伯」想讓外隊體會正港台灣人情味

2025/07/06 19:34

游艾喆。（資料照，三好體協提供）游艾喆。（資料照，三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕世大運男籃代表隊今在佛光盃大學籃球邀請賽男子組以5戰全勝之姿封王，隊長游艾喆在冠軍戰繳出11分、9助攻、6抄截全能表現，身為陣中唯一有世大運經驗的球員，他也希望學弟們能盡情發揮，繳出最好的表現。

台灣男籃在上屆成都世大運寫下隊史最佳第11名，游艾喆獲得助攻王與抄截王雙料肯定，這次在德國世大運肩負隊長重任，本屆佛光盃繳出6.8分、4籃板、8.6助攻、3.4抄截，榮膺男子組MVP。

游艾喆指出，在佛光盃奪下冠軍，有助提升球隊在出發世大運前提升信心，「我們當然也有遇到一些問題，剩不到2週的時間會儘速整合，希望以最佳狀態迎接世大運。」

游艾喆在上屆世大運的精彩表現讓他獲得不少外國球隊目光，最後順利旅日加入滋賀湖泊，他表示，也有告訴隊友世大運是很好的機會，「我跟學弟說，不要有壓力，我們學長幫他們扛前面，他們可以盡情發揮，不要因為打這樣的比賽綁手綁腳。」

值得一提的是，游艾喆這次在佛光盃比賽時也化身「里長伯」，在場上有空檔就與外隊球員聊天，對此他笑說，「因為在日本就是要用外語溝通，不要害羞，在場上就是以球會友，所以有機會的話跟他們聊聊，畢竟他們從別的國家過來，也希望帶給他們正港的台灣人情味。」

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