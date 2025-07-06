瓊斯盃女籃》庫克斯26分、彭詩晴砍24分 台灣隊力退日本獲第4

台灣隊庫克斯。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今天在瓊斯盃女籃最終戰遭遇戰績全勝的日本隊，今天全隊打出競爭力，外援庫克斯拿下全場最高26分、15籃板，彭詩晴進帳24分，兩人包辦超過全隊一半的得分，終場台灣隊以89：79勝出，本屆瓊斯盃以3勝2負、第4名作收。

今天面對本屆全勝的日本隊，台灣隊展現韌性，首節打完取得4分小幅領先，第2節進攻多點開花，除了庫克斯持續在內線搶分，廖偉晴也加入得分行列，她單節拿下6分，半場打完台灣隊暫時以51：35領先。上半場台灣隊庫克斯拿下全隊最高17分，今天被拉上先發的彭詩晴進帳7分，黃鈴娟也有7分入袋。

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台灣隊上半場投籃命中率不錯，29投19中，命中率超過6成，各項數據都優於對手，日本隊方面，樋口鈴乃拿下全隊最高7分。

易籃後，日本隊展現實力第3節單節攻下27分，一度追到個位數差距，該節尾聲彭曉彤飆進三分球，助隊穩住局面。不過，決勝節日本打出8：2攻勢，眼看對手迎頭趕上，彭詩晴、林文佑輪流跳出得分止血，雖然比賽尾聲一度又被追到6分差，但彭詩晴再度挑出，且這回台灣女將有穩住陣腳，收下本次瓊斯盃的第3勝。

台灣隊外援庫克斯繳出全場最高26分、15籃板、4助攻全能表現，彭詩晴24分次之，黃鈴娟和陳薇安都有9分進帳。日本隊方面，塔特瑪雅（Mona Tateyama）、大脇晴都進帳14分，全隊最高。

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