中職》富邦昨狂炸今卻熄火！林承飛3分砲、波賽樂無失分助樂天奪勝

樂天擊敗悍將。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨單場狂攻18分的富邦悍將，今天面對賽前僅拿1勝的樂天洋投波賽樂，打線卻熄火。波賽樂6局任內四壞連連卻力保不失，打線則有林承飛連兩天開轟，樂天終場7:2擊敗富邦。

樂天主要攻勢在3局下，面對富邦悍將先發投手陳仕朋，林政華、蔡鎮宇敲安，成晉成功犧牲短打，梁家榮高飛犧牲打，讓樂天先馳得點。林泓育和張閔勛又接著敲安，林泓育安打帶有打點，林承飛3分砲，幫助球隊拉開比分差。林承飛生涯第7度連兩天開轟。

請繼續往下閱讀...

賽前僅1勝5敗的樂天洋投波賽樂，今帳面上完成6局無失分優質先發，且直到5局上2出局才被林澤彬擊出富邦團隊首安，但他6局任內送出5次四壞球、1次觸身球，6局用本季新高115球後退場。

6局下，樂天首位打者林子偉面對李吳永勤擊出二壘打，該半局樂天靠著林政華適時安打，再得1分。7局下，張閔勛面對吳世豪擊出陽春砲，個人本季第3轟出爐，生涯新高。

悶了整晚的富邦，8局上面對陳柏豪，才終於靠著申皓瑋陽春砲突破沒能得分窘境，申皓瑋本季第6轟。高捷高飛犧牲打，富邦單局追回2分。

林承飛3分砲。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法