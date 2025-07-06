中職》創另類紀錄後傷退！ 林智勝透露最新狀況

林智勝傷退。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天大爆發，單場3安猛打賞，外帶3分打點，但在7局下上二壘後傷退，更換代跑，他坦言有點「鐵腿」，感覺快要抽筋，怕等一下安打跑不回來，才會換代跑。

林智勝在1、3、7局敲出安打都帶有打點，全場大量跑動，在7局下敲出二壘安打後，因不太舒服而退場，改由黃柏豪代跑，不過林智勝還能自己跑下場，今天他4打席通通上壘，打擊率高達3成33。

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林智勝有2支追平分安打，另一支則是追至1分差的安打，很能在關鍵時刻發揮，林智勝認為是自己比較有經驗，知道投手配球模式，去設定一些高度做攻擊，他也很開心隊友打得好，「兩隊拚勁十足，這是很精彩的比賽。」

林智勝在5局下發動盜壘，被投手江承峰抓到，但因為游擊手林祖傑接球失誤，讓林智勝溜到三壘。「有記盜壘成功嗎？」大師兄受訪就先詢問媒體，得知記失敗後笑說成功就獨居第4了（實際上是第8），「有觀察到投手動作比較大⋯好險沒出局！」

中職史上最老單場3安3打點的打者是2001年8月18日的林仲秋，他以42歲329天之齡對兄弟象演出猛打4打點，今林智勝以43歲186天刷新最老紀錄。

林智勝傷退。（記者陳逸寬攝）

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