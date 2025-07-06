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自由車》96自由車聯賽桃竹站 彭源堂單飛奪冠

2025/07/06 21:45

男子菁英組由旅外車手彭源堂（中）單飛奪冠，旅外雙強馮俊凱（左）與杜志濠則分居二、三名。96聯賽提供）男子菁英組由旅外車手彭源堂（中）單飛奪冠，旅外雙強馮俊凱（左）與杜志濠則分居二、三名。96聯賽提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年第五屆《96自由車聯賽》桃竹站暨中華民國114年自由車國手選拔積分賽，今（6日）在桃園丘陵路線熱血開戰，菁英男女組皆上演精彩攻防。男子菁英組由旅外車手彭源堂成功在龍潭坡段突圍，以2小時19分29秒完賽單飛奪冠，旅外雙強馮俊凱（Utsunomiya Blitzen 宇都宮閃電職業隊）與杜志濠（Team Bahrain Victorious 巴林・勝利）則分居二、三名。

本次也是中華民國自由車協會首度與《96自由車聯賽》合作，將國手選拔制度與聯賽結合，為自由車制度改革開創新局。中華民國自由車協會技術總監李莉加表示，「首度合作的賽事很成功，協會努力推廣自由車競技運動，不僅增加地形的多樣化，也讓賽事更貼近國際賽事節奏。」

桃竹站融合平路、丘陵與爬坡地形，單圈約72公里，菁英組總長約96公里，節奏快速、戰術變化激烈，全面考驗選手的攻防能力與耐力調度。

男子菁英組戰況膠著，彭源堂於龍潭坡段果斷突圍，最終單飛奪勝。傷後回歸的馮俊凱、甫從歐洲賽事返台的杜志濠則緊追在後，三名國內指標型車手，共同站上頒獎台。彭源堂表示：「這類起伏地形對我比較有利，抓準時機出擊，沒有隊友只能靠判斷與經驗。」

馮俊凱則強調：「這是我測試自己恢復狀態的重要一役，能穩定發揮非常滿意。希望能一步步朝亞運目標邁進。」杜志濠則表示：「比賽節奏快、攻防激烈，能站上頒獎台是肯定，也會繼續調整迎接接下來的場地選拔與全國錦標賽。」

女子菁英組部分，邱聖芯於爬坡段主動進攻，成功與對手拉開差距，以穩定節奏單飛奪冠。她表示：「今天賽道坡段多，策略就是在爬坡拉開差距。這條路線很適合我，能在國內積分賽中奪勝真的很振奮人心。」

本場賽事過後，四色領騎衫也出現變動，原本在天母站一戰囊括橘衫、藍衫與白衫的U23小將李靖烽，桃竹站表現失常，最終以2小時34分49秒完賽，名次大幅滑落，戰局出現重大變化，新任總成績領先的GUSTO橘衫由旅歐主將杜志濠（Team Bahrain Victorious 巴林・勝利）穿上。

李靖烽本場比賽僅守住720armour藍衫（衝刺王），Mercedes-Benz紅點衫（登山王）則由前勁浩捍車隊張恩騰拿下；來自高雄文山高中ZIV車隊的葉軒佑則奪下桃竹站賽事順利畫下句點，也體現《96聯賽》的組織與執行能量。

臺灣九六自行車協會秘書長葉俊隆表示，此站橫跨桃園、新竹、苗栗三縣市，動員逾150人力，包含警力、義交與協會裁判，力求保障選手安全、維持比賽節奏。「這是一次結合制度創新與執行強度的完整挑戰，我們也期待未來能建立更穩定的多站制度，並推動台灣自由車環境更成熟、更多元。」

新任總成績領先的GUSTO橘衫由旅歐主將杜志濠穿上。（96聯賽提供）新任總成績領先的GUSTO橘衫由旅歐主將杜志濠穿上。（96聯賽提供）

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