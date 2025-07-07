溫網》謝淑薇冒雨挺進女雙8強！ 攜手O妹「送蛋」3連勝

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）

李秋明／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙第3輪，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）默契升溫，6：4、6：0擊退14種子俄國亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國張帥，第4種子「台拉聯軍」3連勝晉級全英草地俱樂部8強。

謝淑薇／奧絲塔朋科今年初澳洲公開賽打下女雙亞軍，草地大滿貫合拍的表現也漸入佳境，連闖兩關面對亞歷山德拉／張帥，歷經開賽第3局起互破僵持，第9局她們把握機會再度突破，順勢先馳得盤。次盤小薇與「O妹」乘勝追擊，第1局又率先破發，重挫「俄中組合」士氣；儘管當地又下雨導致賽事一度中斷，經驗豐富的兩人未受影響，重新上陣勢如破竹連下5局，「送蛋」清盤直落2關門。

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謝淑薇面臨兩線作戰，溫網生涯第7度安抵女雙8強之後，「台灣一姊」稍事休息，還得攜手波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）混雙再出發，次輪對決第4種子美國人馬湯森（Taylor Townsend）／金恩（Evan King），「台波聯軍」爭取2連勝挺進8強，並持續朝著衛冕邁進。

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