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謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 晉溫布頓網球錦標賽女雙8強

2025/07/07 00:48

〔中央社〕台灣女子職業網球名將謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽女雙16強，和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，以6比4、6比0直落2輕取俄羅斯亞歷山卓娃與中國張帥組合，成功挺進8強。

現年39歲的「百搭女王」謝淑薇，生涯拿過4次溫網女雙冠軍，她在今年澳洲網球公開賽就和奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）拿下女雙亞軍，這場經典草地大滿貫，2人再度攜手合作。

今天16強面對亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）與張帥，首盤開打後，前4局雙方互破對方1次發球局，接著一路保發形成4比4的僵局。

關鍵第9局，謝淑薇和奧斯塔朋科順利逼出2個破發點後順利拿下。儘管在第10局「台拉組合」也被對手逼出1個破發點，但幸好最終順利救回，並且在出現第1個盤末點後就順利拿下，如願搶下首盤。

第2盤謝淑薇和奧斯塔朋科在破了對手發球局取得1比0領先時，現場下起大雨，比賽因此中斷將近30分鐘。

因雨暫停回來後，謝淑薇和奧斯塔朋科更加勢不可擋，再連破對手2個發球局，取得5比0的絕對優勢，隨後在自己的發球局，很快取得40比15的2個賽末點。

儘管一度被對手逼入40比40的「丟士（Deuce）」局面，但幸好謝淑薇和奧斯塔朋科還是穩住陣腳，成功連拿2分，以6比0收下第2盤及比賽勝利。

謝淑薇和奧斯塔朋科晉級8強後，對手將是俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）與羅馬尼亞瑟絲蒂（Sorana Cirstea）組合。（編輯：何宏儒）1140707

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