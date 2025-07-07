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超級300加國羽球賽男雙決賽 李芳任/李芳至首摘金

2025/07/07 01:39

〔中央社〕BWF超級300的加拿大羽球公開賽，當地時間6日登場的男雙決賽上演台灣內戰；結果「雙胞胎兄弟」李芳任、李芳至技高一籌，以21比19、21比19擊敗張課琦與柏禮維組合，獲生涯首座300等級冠軍。

世界男雙排名第22名的李芳任、李芳至，賽前對上世界排名第77名的張課琦、柏禮維，竟意外以2勝4敗居於下風。

今天冠軍賽開打後，雙方首局戰來格外膠著，儘管都是由李芳任、李芳至組合維持領先，但優勢最多不超過3分；兩邊在首局尾聲一度戰成17比17平手，但隨後李芳任、李芳至靠著較穩定的輪轉，以4比2的攻勢收下首局。

第2局戰況有些變化，輪由張課琦和柏禮維在大部分時間取得優勢，甚至在比賽後段曾以17比13領先，結果此時李芳任、李芳至倒打一波8比2的攻勢逆轉，直接結束比賽。

李芳任、李芳至雙胞胎兄弟檔，從高中開始固定搭檔，並於2016年征戰國際賽，先前雖拿過5座冠軍，但都是等級偏低的國際系列賽，這場加拿大公開是2人合拍以來首座超級300等級金盃。

帶隊的土銀教練李松遠在接受中央社記者訪問時表示，今天李芳任、李芳至能贏球，主要還是靠著在輪轉上的默契，以及速度和節奏都比對方快，「他們掌握了整體的攻勢，給了對手很大壓力」。

李松遠指出，李芳任、李芳至過去拿過幾次超級300等級的亞軍或者4強，「最近幾場他們的表現更加穩定和進步，這座冠軍對他們來說，在信心上是很大的鼓舞」。

李松遠強調，除了帶來的信心幫助外，對於李芳任、李芳至的世界排名也很補，「這對他們來說，要爭奪明年亞運參賽權至關重要，尤其台灣男雙的世界排名都很接近，彼此都有很棒的良性競爭」。

依照目前世界羽球總會（BWF）的世界排名，台灣第1男雙是世界排名第18的王齊麟、邱相榤，第2男雙是排名第20的李哲輝、楊博軒，第3男雙就是李芳任、李芳至的第22名。1140707

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