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MLB》大谷4支0、本季登板後隔天共12打數0安 道奇遭太空人橫掃

2025/07/07 07:41

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場4支0、吞1次三振，道奇最後在主場以1比5敗給太空人，這次的3連戰遭到對手橫掃。根據《美聯社》報導，這是太空人自2008年5月9日至11日（美國時間）以來，首次在道奇球場的3連戰橫掃主場球隊。

昨天大秀「投打二刀流」的大谷翔平，今仍擔任第一棒指定打擊，首打席敲中外野飛球出局，第二打席敲右外野飛球出局，第三打席敲三壘飛球被接殺，第四打席站著不動吞三振。大谷全場4打數0安，賽後打擊率為2成78。

大谷翔平在這個系列賽面對太空人，合計11打數僅1安，另有2次保送，打點、得分都掛蛋。此外，今年「投手大谷」復出後，隔天上場打擊的「打者翔平」，共3場合計12打數0安。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

道奇今天拉上25歲潛力右投斯漢（Emmet Sheehan）先發，只在第3局被太空人球星艾圖維（Jose Altuve）敲高飛犧牲打掉分。斯漢主投5局失1分無關勝敗。

但道奇牛棚不穩，25歲右投克萊茵（Will Klein）在第6局2出局滿壘時丟保送奉送對手1分。第8局道奇守護神史考特（Tanner Scott）登板，卻被太空人強打沃克（Christian Walker）、狄亞茲（Yainer Diaz）各敲陽春砲，共失掉2分。第9局道奇左投班達（Anthony Banda）遭艾圖維擊出陽春彈。

太空人先發投手古斯托（Ryan Gusto）主投6局失1分摘本季第6勝，而太空人目前以55勝35敗居美聯西區龍頭；克萊茵後援0.2局失1分吞本季首敗，道奇在這次的3連戰遭橫掃，目前戰績為56勝35敗居國西龍頭。

艾圖維。（路透）艾圖維。（路透）

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