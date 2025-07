MLB》大谷4支0、本季登板後隔天共12打數0安 道奇遭太空人橫掃

大谷翔平。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場4支0、吞1次三振,道奇最後在主場以1比5敗給太空人,這次的3連戰遭到對手橫掃。根據《美聯社》報導,這是太空人自2008年5月9日至11日(美國時間)以來,首次在道奇球場的3連戰橫掃主場球隊。

昨天大秀「投打二刀流」的大谷翔平,今仍擔任第一棒指定打擊,首打席敲中外野飛球出局,第二打席敲右外野飛球出局,第三打席敲三壘飛球被接殺,第四打席站著不動吞三振。大谷全場4打數0安,賽後打擊率為2成78。

大谷翔平在這個系列賽面對太空人,合計11打數僅1安,另有2次保送,打點、得分都掛蛋。此外,今年「投手大谷」復出後,隔天上場打擊的「打者翔平」,共3場合計12打數0安。

道奇今天拉上25歲潛力右投斯漢(Emmet Sheehan)先發,只在第3局被太空人球星艾圖維(Jose Altuve)敲高飛犧牲打掉分。斯漢主投5局失1分無關勝敗。

但道奇牛棚不穩,25歲右投克萊茵(Will Klein)在第6局2出局滿壘時丟保送奉送對手1分。第8局道奇守護神史考特(Tanner Scott)登板,卻被太空人強打沃克(Christian Walker)、狄亞茲(Yainer Diaz)各敲陽春砲,共失掉2分。第9局道奇左投班達(Anthony Banda)遭艾圖維擊出陽春彈。

太空人先發投手古斯托(Ryan Gusto)主投6局失1分摘本季第6勝,而太空人目前以55勝35敗居美聯西區龍頭;克萊茵後援0.2局失1分吞本季首敗,道奇在這次的3連戰遭橫掃,目前戰績為56勝35敗居國西龍頭。

