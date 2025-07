MLB》「法官」賈吉開轟、貝林傑關鍵美技 洋基中止惡夢6連敗

洋基強打「法官」賈吉開轟。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基強打「法官」賈吉(Aaron Judge)今天擊出兩分砲、本季第33轟出爐,單場進帳3分打點,洋基左外野手貝林傑(Cody Bellinger)第7局一次關鍵的守備美技製造另類雙殺,幫助條紋軍最後在客場以6比4擊敗大都會,不但避免在「地鐵大戰」3連戰遭橫掃,洋基也中止近期的6連敗。

洋基打線第3局靠捕手威爾斯(Austin Wells)的陽春砲先馳得點,第4局沃爾普(Anthony Volpe)、威爾斯各用滾地球送回1分。賈吉5局上擊出中外野兩分砲,幫助洋基取得5比0的領先。

大都會5局下靠林多(Francisco Lindor)的適時安攻回2分,6局下包含麥克尼爾(Jeff McNeil)的適時安打在內,大都會單局追2分,前6局打完追至4比5。賈吉7局上敲高飛犧牲打增添保險分。

洋基強打「法官」賈吉。(路透)

大都會7局下無人出局攻占一壘,當家強打索托(Juan Soto)敲左外野飛球,貝林傑美技接殺、並迅速回傳一壘,封殺回壘不及的大都會一壘跑者林多,形成另類雙殺。洋基終結者威廉斯(Devin Williams)第9局讓對手3上3下,守住勝利,收下本季第12次救援成功。

洋基王牌左投佛里德(Max Fried)今帳面上主投5局被敲6安,失掉3分,賞3次三振,保送、觸身球各1次,另有1次暴投,收本季第11勝獨居美聯勝投王,賽後防禦率為2.27。

洋基全場有12安,賈吉全場4打數1安就是一發兩分砲,還有1支高飛犧牲打,單場3分打點,賽後打擊率為3成60,整體攻擊指數(OPS)為1.202。威爾斯單場2安2打點,包含一發陽春砲。

大都會投手帕普(Zach Pop)後援1.1局失3分,吞本季首敗。大都會全場有10安,但整場出現3次雙殺打。

What a play by Cody Bellinger. Remember this one when we're doing the season-in-review package. pic.twitter.com/G1GPZxE0hJ