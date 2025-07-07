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MLB》「法官」賈吉開轟、貝林傑關鍵美技 洋基中止惡夢6連敗

2025/07/07 08:57

洋基強打「法官」賈吉開轟。（美聯社）洋基強打「法官」賈吉開轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出兩分砲、本季第33轟出爐，單場進帳3分打點，洋基左外野手貝林傑（Cody Bellinger）第7局一次關鍵的守備美技製造另類雙殺，幫助條紋軍最後在客場以6比4擊敗大都會，不但避免在「地鐵大戰」3連戰遭橫掃，洋基也中止近期的6連敗。

洋基打線第3局靠捕手威爾斯（Austin Wells）的陽春砲先馳得點，第4局沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯各用滾地球送回1分。賈吉5局上擊出中外野兩分砲，幫助洋基取得5比0的領先。

大都會5局下靠林多（Francisco Lindor）的適時安攻回2分，6局下包含麥克尼爾（Jeff McNeil）的適時安打在內，大都會單局追2分，前6局打完追至4比5。賈吉7局上敲高飛犧牲打增添保險分。

洋基強打「法官」賈吉。（路透）洋基強打「法官」賈吉。（路透）

大都會7局下無人出局攻占一壘，當家強打索托（Juan Soto）敲左外野飛球，貝林傑美技接殺、並迅速回傳一壘，封殺回壘不及的大都會一壘跑者林多，形成另類雙殺。洋基終結者威廉斯（Devin Williams）第9局讓對手3上3下，守住勝利，收下本季第12次救援成功。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）今帳面上主投5局被敲6安，失掉3分，賞3次三振，保送、觸身球各1次，另有1次暴投，收本季第11勝獨居美聯勝投王，賽後防禦率為2.27。

洋基全場有12安，賈吉全場4打數1安就是一發兩分砲，還有1支高飛犧牲打，單場3分打點，賽後打擊率為3成60，整體攻擊指數（OPS）為1.202。威爾斯單場2安2打點，包含一發陽春砲。

大都會投手帕普（Zach Pop）後援1.1局失3分，吞本季首敗。大都會全場有10安，但整場出現3次雙殺打。

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