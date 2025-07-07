MLB》明星賽完整名單出爐！大谷、山本都入選 卻無史上最貴索托

山本由伸（左）、大谷翔平（右）。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟明星賽將在美國時間7月15日於勇士主場Truist球場（Truist Park）登場，大聯盟官方今天公布明星賽投手和替補陣容，道奇日籍投手山本由伸、天使日籍左投菊池雄星也都入選明星賽，若加上道奇日本巨星大谷翔平，今年共有3名日本選手進明星賽為大聯盟史上第5次、同時並列史上最多。

剛達成生涯3000K里程碑的道奇三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），今年以特別委員會遴選身分進明星賽，這是他生涯第11度入選明星賽。

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索托。（路透）



去年季後以7.65億美元大約加盟大都會的強打索托（Juan Soto），今年卻沒入選明星賽，中斷連4年進明星賽的紀錄。

而自2016年就進入選明星賽的道奇球星貝茲（Mookie Betts），今年則是無緣明星賽盛宴。

國聯明星隊名單

指定打擊：大谷翔平（道奇）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）、古德曼（Hunter Goodman，洛磯）

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）、阿隆索（Pete Alonso，大都會）、歐森（Matt Olson，勇士）

二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）、多諾文（Brendan Donovan，紅雀）

三壘手：馬查多（Manny Machado，教士）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，響尾蛇）

游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會）、克魯茲（Elly De La Cruz，紅人）

外野：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）、塔克（Kyle Tucker，小熊）、卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、史陶爾斯（Kyle Stowers，馬林魚）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）、伍德（James Wood，國民）

投手：山本由伸（道奇）、克蕭（Clayton Kershaw，道奇）、亞當（Jason Adam，教士）、波伊德（Matthew Boyd，小熊）、戈爾（MacKenzie Gore，國民）、佩洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）、雷伊（Robbie Ray，巨人）、羅里格茲（Randy Rodriguez，巨人）、塞爾（Chris Sale，勇士）、史基斯（Paul Skenes，海盜）、韋伯（Logan Webb，巨人）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）

美聯明星隊名單

指定打擊：歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯）、魯克（Brent Rooker，運動家）

捕手：羅里（Cal Raleigh，水手）、柯克（Alejandro Kirk，藍鳥）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）、阿蘭達（Jonathan Aranda，光芒）

二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres，老虎）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，洋基）、B.洛爾（Brandon Lowe，光芒）

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）、柏格曼（Alex Bregman，紅襪）

游擊手：威爾森（Jacob Wilson，運動家）、潘尼亞（Jeremy Pena，太空人）、小惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）

外野：賈吉（Aaron Judge，洋基）、格林（Riley Greene，老虎）、巴耶茲（Javier Baez，老虎）、巴克斯頓（Byron Buxton，雙城）、關（Steven Kwan，守護者）、J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez，水手）

投手：菊池雄星（天使）、布朗（Hunter Brown，太空人）、布比克（Kris Bubic，皇家）、查普曼（Aroldis Chapman，紅襪）、克羅切（Garrett Crochet，紅襪），德葛隆（Jacob deGrom，遊騎兵）、佛里德（Max Fried，洋基）、哈德（Josh Hader，太空人）、穆諾茲（Andres Munoz，水手）、史庫柏爾（Tarik Skubal，老虎）、史密斯（Shane Smith，白襪）、沃（Bryan Woo，水手）

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