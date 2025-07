NBA》杜蘭特休賽季轉戰火箭 牽涉7隊交易案創最多紀錄

杜蘭特。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕生涯15度入選明星賽的杜蘭特(Kevin Durant)今年休賽季離開待了3年的太陽隊,被交易至火箭隊,根據《ESPN》報導,這筆交易案最終有7隊參與,創下NBA最多紀錄。

杜蘭特在今年休賽季被太陽交易至火箭,這筆交易案共有7隊參與、涉及13名選手,包含老鷹、籃網、勇士、湖人、灰狼等球隊。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,太陽隊獲得J.格林(Jalen Green)、布魯克斯(Dillon Brooks)、南蘇丹中鋒馬魯阿(Khaman Maluach)、佛萊明(Rasheer Fleming)、布雷亞(Koby Brea)、普勞登(Daeqwon Plowden)、還有未來第二輪選秀籤。

火箭隊拿到杜蘭特、資深中鋒卡培拉(Clint Capela);籃網拿到兩枚未來第二輪選秀籤;勇士拿到今年選秀會第二輪52順位的圖希(Alex Toohey)、第59順位的馬沙克(Jahmai Mashack);老鷹拿到未來第二輪選秀交換權、羅迪(David Roddy)、以及現金。

湖人獲得今年選秀會第二輪36順位的新人蒂耶羅(Adou Thiero);灰狼拿到今年選秀會第二輪第45順位的齊卡斯基(Rocco Zikarsky)、兩個未來第二輪選秀籤和現金。

「我在鳳凰城的時光已經結束。」杜蘭特透過社群媒體X發文感謝太陽隊,「這一路上的每一站都以正面的方式影響了我。記住,幕後有一個世界,那些讓一切運作的人們,總是孜孜不倦地工作,讓我們作為球員的生活變得更輕鬆。我感覺和所有人短暫的互動,無論是後勤人員還是隊友們的遠房親戚,這都是我感恩成為大家庭的其中一部份,無論發生什麼,我都相信NBA是一個大社區。對亞利桑那獻上滿滿的愛。休士頓,我迫不及待了。」

現年36歲的杜蘭特上季出賽62場,平均有26.3分、6籃板、4.2次助攻,場均投籃命中率為52.7%,場均三分球命中率為43%。

My time in Phoenix has come to an end. All these stops along the journey have really impacted me in a positive way. Remeber it’s a world behind the scenes, and those who make things work in that space, work tirelessly to make our lives easier as players. I appreciate all the…