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NBA》杜蘭特休賽季轉戰火箭 牽涉7隊交易案創最多紀錄

2025/07/07 09:41

杜蘭特。（資料照，美聯社）杜蘭特。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）今年休賽季離開待了3年的太陽隊，被交易至火箭隊，根據《ESPN》報導，這筆交易案最終有7隊參與，創下NBA最多紀錄。

杜蘭特在今年休賽季被太陽交易至火箭，這筆交易案共有7隊參與、涉及13名選手，包含老鷹、籃網、勇士、湖人、灰狼等球隊。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽隊獲得J.格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、南蘇丹中鋒馬魯阿（Khaman Maluach）、佛萊明（Rasheer Fleming）、布雷亞（Koby Brea）、普勞登（Daeqwon Plowden）、還有未來第二輪選秀籤。

火箭隊拿到杜蘭特、資深中鋒卡培拉（Clint Capela）；籃網拿到兩枚未來第二輪選秀籤；勇士拿到今年選秀會第二輪52順位的圖希（Alex Toohey）、第59順位的馬沙克（Jahmai Mashack）；老鷹拿到未來第二輪選秀交換權、羅迪（David Roddy）、以及現金。

湖人獲得今年選秀會第二輪36順位的新人蒂耶羅（Adou Thiero）；灰狼拿到今年選秀會第二輪第45順位的齊卡斯基（Rocco Zikarsky）、兩個未來第二輪選秀籤和現金。

「我在鳳凰城的時光已經結束。」杜蘭特透過社群媒體X發文感謝太陽隊，「這一路上的每一站都以正面的方式影響了我。記住，幕後有一個世界，那些讓一切運作的人們，總是孜孜不倦地工作，讓我們作為球員的生活變得更輕鬆。我感覺和所有人短暫的互動，無論是後勤人員還是隊友們的遠房親戚，這都是我感恩成為大家庭的其中一部份，無論發生什麼，我都相信NBA是一個大社區。對亞利桑那獻上滿滿的愛。休士頓，我迫不及待了。」

現年36歲的杜蘭特上季出賽62場，平均有26.3分、6籃板、4.2次助攻，場均投籃命中率為52.7％，場均三分球命中率為43％。

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