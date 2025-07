MiLB》台灣「怪力男」李灝宇敲逆轉三分砲 林昱珉先發6局失4分

李灝宇。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的台灣「怪力男」李灝宇今天在第9局擊出一發逆轉三分砲,本季第9轟出爐,幫助球隊贏球。而響尾蛇3A台灣旅美左投林昱珉,今天先發6局失4分無關勝敗。

老虎3A今天與守護者3A之戰,李灝宇擔任先發第二棒、鎮守三壘。李灝宇首打席吞三振,第二打席敲內野飛球被接殺,第三、第四打席都敲滾地球出局。

老虎3A在9局上1出局攻佔一、二壘,李灝宇逮中一顆滑球,轟出左外野逆轉三分砲,幫助老虎3A逆轉戰局。李灝宇這一轟的擊球初速為106.8英里(約171.8公里),飛行距離為397英尺(約121公尺),仰角為23度。

總計李灝宇全場5打數1安就是一發三分砲,另策動一次雙殺守備。本季在3A出賽70場,交出9轟、33分打點,打擊率2成46的成績。

林昱珉今天先發面對巨人3A,前3局都沒有失分,第4局連續被敲2安失1分,接著對方用滾地球再護送1分,單局失掉2分。林昱珉第5局讓對手3上3下,第6局被巨人3A打者盧西亞諾(Marco Luciano)敲兩分砲,不過林昱珉連續解決3人後完成投球工作。

總計林昱珉先發6局用93球(有60顆好球),被敲7安包含1轟,失掉4分,三振、保送各1次,另有1次觸身球。林昱珉本季在3A先發12場,戰績1勝4敗、防禦率6.08。

