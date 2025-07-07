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MiLB》台灣「怪力男」李灝宇敲逆轉三分砲 林昱珉先發6局失4分

2025/07/07 10:11

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣「怪力男」李灝宇今天在第9局擊出一發逆轉三分砲，本季第9轟出爐，幫助球隊贏球。而響尾蛇3A台灣旅美左投林昱珉，今天先發6局失4分無關勝敗。

老虎3A今天與守護者3A之戰，李灝宇擔任先發第二棒、鎮守三壘。李灝宇首打席吞三振，第二打席敲內野飛球被接殺，第三、第四打席都敲滾地球出局。

老虎3A在9局上1出局攻佔一、二壘，李灝宇逮中一顆滑球，轟出左外野逆轉三分砲，幫助老虎3A逆轉戰局。李灝宇這一轟的擊球初速為106.8英里（約171.8公里），飛行距離為397英尺（約121公尺），仰角為23度。

總計李灝宇全場5打數1安就是一發三分砲，另策動一次雙殺守備。本季在3A出賽70場，交出9轟、33分打點，打擊率2成46的成績。

林昱珉。（資料照，美聯社）林昱珉。（資料照，美聯社）

林昱珉今天先發面對巨人3A，前3局都沒有失分，第4局連續被敲2安失1分，接著對方用滾地球再護送1分，單局失掉2分。林昱珉第5局讓對手3上3下，第6局被巨人3A打者盧西亞諾（Marco Luciano）敲兩分砲，不過林昱珉連續解決3人後完成投球工作。

總計林昱珉先發6局用93球（有60顆好球），被敲7安包含1轟，失掉4分，三振、保送各1次，另有1次觸身球。林昱珉本季在3A先發12場，戰績1勝4敗、防禦率6.08。

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