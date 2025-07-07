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WTT大滿貫》甜蜜復仇丹麥一哥 高承睿攜手鄭怡靜、黃怡樺晉級32強

2025/07/07 09:42

高承睿力退丹麥一哥林德，闖進男單32強。（取自WTT官網）高承睿力退丹麥一哥林德，闖進男單32強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名23的高承睿今天在WTT美國大滿貫賽男單首輪，以3:1力退丹麥一哥林德，完成甜蜜復仇；台灣一姐鄭怡靜、40歲老將黃怡樺也分別擊退羅馬尼亞老將莎瑪拉、印度顆粒名將芭特拉，闖進女單32強。

去年中國大滿貫賽，高承睿在局數2:0領先下連丟3局遭世界排名21的林德逆轉，這回再度在大滿貫賽交鋒，戰況依舊膠著，有2局打到丟士，但小高的關鍵分處理較佳，打得更果決，最終以11:8、12:14、12:10、11:9開出紅盤，32強將決戰新科世錦賽冠軍中國名將王楚欽和羅馬尼亞19歲小將齊瑞塔的勝方。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜和世界排名29的莎瑪拉生涯對戰雖以7勝2負佔上風，但今天卻打得艱苦，首局就以9:11失守，但第2局起，鄭怡靜展現超強的抗壓性，連兩局在8:9劣勢下連拿3分，以11:9、11:9後來居上；第4局，鄭怡靜又是在5:8落後下追到丟士，但最後以11:13讓出。決勝局，鄭怡靜重整旗鼓，5:0強勢開局後一路領先，11:3寫下對戰6連勝，下一輪將遭遇世界排名119的烏克蘭女將佩索絲卡。

世界排名40的黃怡樺首輪面對陌生的芭特拉，也以5:11、11:3、11:6、11:6逆轉晉級，32強將對上中國女將陳幸同或何卓佳；唯一從資格賽晉級的李昱諄激戰5局後，以8:11、11:7、9:11、11:9、5:11不敵世界排名26的埃及17歲新星漢娜.高達，止於64強。

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