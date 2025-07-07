MLB》小笠原慎之介初登板失4分 國民教頭和總管賽後突然遭開除

小笠原慎之介。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民隊日籍左投小笠原慎之介今天迎來大聯盟初登板，小笠原慎之介僅投2.2局失4分，國民最後在主場以4比6敗給紅襪。而國民隊賽後突然宣布，教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）、球隊棒球總裁瑞佐（Mike Rizzo）都被開除。

來自日職中日龍的27歲日本左投小笠原慎之介，今年1月以2年350萬美元加盟國民，但小笠原慎之介在春訓期間表現欠佳，出賽5場戰績1勝3敗、防禦率11.25，共投12局被敲24安（包含2轟），被打擊率4成、每局被上壘率（WHIP）2.67，因此開季從小聯盟出發。小笠原慎之介又因斜肌拉傷進入傷兵名單，直到今天才迎來大聯盟初登板。

請繼續往下閱讀...

小笠原慎之介。（法新社）

小笠原慎之介首局就遭紅襪打線重擊，先被敲3安失掉2分，接著被紅襪球星「故事哥」史托瑞（Trevor Story）敲兩分彈，小笠原第一局就失掉4分。

小笠原慎之介第2局1出局後，遇到大雨而暫停比賽約17分鐘後才恢復進行。小笠原慎之介第3局先連抓2個出局數後，國民二壘手羅沙里歐（Amed Rosario）發生守備失誤，接著被敲安，讓紅襪攻佔一、三壘。小笠原慎之介這時被換下場，接替投球的亨利（Cole Henry）化解失分危機。

總計小笠原慎之介先發2.2局用55球，被敲7安（包含1轟），失掉4分，賞2次三振，大聯盟生涯首場先發就吞敗投，賽後防禦率為13.50，此戰最快球速為92.6英里（約149公里）。

國民教頭馬丁尼茲今天被開除。（美聯社）

國民隊今天輸球吞3連敗後，賽後國民隊突然宣布開除馬丁尼茲和瑞佐，這兩人都是2019年國民隊世界大賽冠軍的功臣。但國民隊近年戰績不佳，今年目前以37勝53敗居國家聯盟東區墊底，自從2019年奪冠後，國民隊在國聯東區的排名沒有超過第四名。

國民隊主要老闆勒納（Mark Lerner）透過聲明表示，「我們感謝他們過去的成功，但球隊的場上表現並未達到我們或我們球迷們的期望，這是我們球團的關鍵時刻，我們相信新的方法和活力，是未來前進的最佳道路。」

國民隊資深副總裁助理總管德巴托洛（Mike DeBartolo）將擔任球隊臨時總經理，他將負責棒球事務的所有層面，包含大聯盟選秀。國民隊預計明天會宣布臨時教頭的人選。

Trevor Story goes deep and the @RedSox have put up 4 in the first! pic.twitter.com/Rqq1Ibbr2r — MLB （@MLB） July 6, 2025

國民教頭馬丁尼茲（左）、球隊棒球總裁瑞佐（右）今天都被開除。（資料照，美聯社）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法