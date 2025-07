MLB》小笠原慎之介初登板失4分 國民教頭和總管賽後突然遭開除

小笠原慎之介。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕國民隊日籍左投小笠原慎之介今天迎來大聯盟初登板,小笠原慎之介僅投2.2局失4分,國民最後在主場以4比6敗給紅襪。而國民隊賽後突然宣布,教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)、球隊棒球總裁瑞佐(Mike Rizzo)都被開除。

來自日職中日龍的27歲日本左投小笠原慎之介,今年1月以2年350萬美元加盟國民,但小笠原慎之介在春訓期間表現欠佳,出賽5場戰績1勝3敗、防禦率11.25,共投12局被敲24安(包含2轟),被打擊率4成、每局被上壘率(WHIP)2.67,因此開季從小聯盟出發。小笠原慎之介又因斜肌拉傷進入傷兵名單,直到今天才迎來大聯盟初登板。

請繼續往下閱讀...

小笠原慎之介。(法新社)

小笠原慎之介首局就遭紅襪打線重擊,先被敲3安失掉2分,接著被紅襪球星「故事哥」史托瑞(Trevor Story)敲兩分彈,小笠原第一局就失掉4分。

小笠原慎之介第2局1出局後,遇到大雨而暫停比賽約17分鐘後才恢復進行。小笠原慎之介第3局先連抓2個出局數後,國民二壘手羅沙里歐(Amed Rosario)發生守備失誤,接著被敲安,讓紅襪攻佔一、三壘。小笠原慎之介這時被換下場,接替投球的亨利(Cole Henry)化解失分危機。

總計小笠原慎之介先發2.2局用55球,被敲7安(包含1轟),失掉4分,賞2次三振,大聯盟生涯首場先發就吞敗投,賽後防禦率為13.50,此戰最快球速為92.6英里(約149公里)。

國民教頭馬丁尼茲今天被開除。(美聯社)

國民隊今天輸球吞3連敗後,賽後國民隊突然宣布開除馬丁尼茲和瑞佐,這兩人都是2019年國民隊世界大賽冠軍的功臣。但國民隊近年戰績不佳,今年目前以37勝53敗居國家聯盟東區墊底,自從2019年奪冠後,國民隊在國聯東區的排名沒有超過第四名。

國民隊主要老闆勒納(Mark Lerner)透過聲明表示,「我們感謝他們過去的成功,但球隊的場上表現並未達到我們或我們球迷們的期望,這是我們球團的關鍵時刻,我們相信新的方法和活力,是未來前進的最佳道路。」

國民隊資深副總裁助理總管德巴托洛(Mike DeBartolo)將擔任球隊臨時總經理,他將負責棒球事務的所有層面,包含大聯盟選秀。國民隊預計明天會宣布臨時教頭的人選。

Trevor Story goes deep and the @RedSox have put up 4 in the first! pic.twitter.com/Rqq1Ibbr2r