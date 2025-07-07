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MLB》「西語老師」、艾德曼等人傳傷情 道奇豪華打線如今遇傷兵潮

2025/07/07 11:42

馬恩西、T.赫南德茲（右）。（資料照，路透）馬恩西、T.赫南德茲（右）。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以1比5敗給太空人，這次雙方的三連戰讓道奇遭到橫掃。道奇如今也出現多名傷兵，包含韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）、「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、赫南德茲（Kike Hernandez）都受到傷勢困擾，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，可能會有1人會進傷病名單。

羅伯斯說明，T.赫南德茲是在美國時間週六自打球K中左腳，「他今天不打，他的腳因為那次自打球有點受傷，所以這就是他今天不在球隊出賽陣容的原因。我試著給他一些休息日讓他恢復。老實說，我會看看他的腳感覺如何，如果我們做一些檢查，可能會更清楚了解狀況。」

T.赫南德茲本季出賽73場，有14轟、54分打點，打擊率2成57。T.赫南德茲今年5月曾因腹股溝傷勢缺陣。

艾德曼。（資料照，美聯社）艾德曼。（資料照，美聯社）

羅伯斯提到，艾德曼是右腳小趾骨折，「他昨天被球打中腳趾，所以他今天走路有點一跛一跛，」艾德曼本季曾因右腳踝發言，缺席約兩週的時間。

而赫南德茲近一個月受到左手肘疼痛困擾，影響他的揮棒，可能需要休息讓傷勢癒合。羅伯斯說，「有在討論要讓其中一人可能放進傷病名單，我不認為會是Tommy，但我們還在努力弄清楚，然後我們要拉上誰？」

此外，道奇強打三壘手馬恩西（Max Muncy）日前因左膝骨挫傷，估計至少缺陣6週。

工具人赫南德茲。（資料照，美聯社）工具人赫南德茲。（資料照，美聯社）

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