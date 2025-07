MLB》悲情！國聯防禦率王史基斯5局飆10K 卻逾1個月無勝投進帳

海盜23歲王牌投手史基斯。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜23歲王牌投手史基斯(Paul Skenes)今天主投5局狂飆10次三振,沒有失分,但海盜最後在客場以0比1輸給水手,海盜吞下3連敗,而且這3場都遭水手完封。而史基斯再度無緣勝投。

史基斯此戰主投5局用78球,被敲5安,沒有失分,賞10次三振,另有1次觸身球,賽後防禦率為1.94仍獨居國家聯盟防禦率王。

請繼續往下閱讀...

史基斯今年戰績僅4勝7敗,前一次拿到勝投已經是美國時間5月28日的時候,近7場先發一勝難求,這段期間還吞下2敗。

海盜第6局換姆洛津斯基(Carmen Mlodzinski)後援,該半局2出局後被水手球星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)敲陽春砲,這也是雙方全場唯一的分數。

海盜隊先前與紅雀的3連戰,都是完封對手。但海盜這次與水手的3連戰,首場以0比6輸球後,近兩場都是以0比1輸球。海盜目前以38勝53敗居國家聯盟中區墊底。

That's 10 strikeouts in five innings for Paul Skenes pic.twitter.com/3Sj89eFhC5