MLB》悲情！國聯防禦率王史基斯5局飆10K 卻逾1個月無勝投進帳

海盜23歲王牌投手史基斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜23歲王牌投手史基斯（Paul Skenes）今天主投5局狂飆10次三振，沒有失分，但海盜最後在客場以0比1輸給水手，海盜吞下3連敗，而且這3場都遭水手完封。而史基斯再度無緣勝投。

史基斯此戰主投5局用78球，被敲5安，沒有失分，賞10次三振，另有1次觸身球，賽後防禦率為1.94仍獨居國家聯盟防禦率王。

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史基斯今年戰績僅4勝7敗，前一次拿到勝投已經是美國時間5月28日的時候，近7場先發一勝難求，這段期間還吞下2敗。

海盜第6局換姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）後援，該半局2出局後被水手球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲陽春砲，這也是雙方全場唯一的分數。

海盜隊先前與紅雀的3連戰，都是完封對手。但海盜這次與水手的3連戰，首場以0比6輸球後，近兩場都是以0比1輸球。海盜目前以38勝53敗居國家聯盟中區墊底。

That's 10 strikeouts in five innings for Paul Skenes pic.twitter.com/3Sj89eFhC5 — Pittsburgh Pirates （@Pirates） July 6, 2025

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