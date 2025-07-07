晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基122年隊史首場「台灣日」來了 台灣運動行銷寫紀錄

2025/07/07 10:55

美國時間9月10日於紐約洋基主場舉辦隊史首場「紐約洋基台灣日」。（帕菲克國際運動行銷）美國時間9月10日於紐約洋基主場舉辦隊史首場「紐約洋基台灣日」。（帕菲克國際運動行銷）

〔記者倪婉君／台北報導〕帕菲克國際運動行銷今（7日）公布將和北美洲台灣商會聯合總會攜手合作，在美國時間9月10日於紐約洋基主場舉辦隊史首場「紐約洋基台灣日」，聲明中也強調這是洋基創隊112年來首次舉辦台灣日，具有深遠且指標性的文化意義。

洋基隊長年以來舉辦多元文化主題活動，包括西班牙裔日、義大利裔日、菲律賓日等，然而即便台灣過去也曾有投手在洋基投出佳績，始終未曾有過「台灣日」。自去年起，帕菲克國際運動行銷即與洋基球團展開討論，歷經近1年的溝通協調，並在北美洲台灣商會聯合總會的積極協助下，成功促成洋基隊史首場台灣日活動，為台灣棒球文化與國際曝光再寫新頁。

美國時間9月10日於紐約洋基主場舉辦隊史首場「紐約洋基台灣日」。（帕菲克國際運動行銷）美國時間9月10日於紐約洋基主場舉辦隊史首場「紐約洋基台灣日」。（帕菲克國際運動行銷）

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「帕菲克繼去年亞歷桑納響尾蛇台灣日後，又完成了一項創舉，在紐約洋基如此具有歷史意義的球隊舉辦首次的台灣日，備感榮幸。這是我們與洋基球團的首次合作，同時，也非常感謝北美洲台灣商會聯合總會的在地支持協助！希望台灣人能踴躍支持進場，讓洋基球團看見台灣人的熱情與活力，開啟未來更多合作的可能性。」

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠也表示：「能與帕菲克一同促成這場活動感到非常興奮，特別要感謝莊振輝國策顧問與江俊霖前總會長在紐約的安排促成。美國現在各地都有類似台灣日的活動，但洋基台灣日的意義不同，大家都知道台灣對洋基有特別的情感，從王建民時代開始，台灣球迷對洋基就懷有濃厚情感，而洋基台灣日真的是最難攻克的一塊拼圖，因為洋基是一個比較謹慎的球隊、很少舉辦類似的活動，也因此讓這場活動更具歷史與情感的重量。洋基這次也史無前例的贈送台灣球迷數量有限的球帽和球衣，上面繡有台灣國旗和Taiwan的字樣，北美洲台灣商會聯合總會邀請大家穿上代表台灣的球衣，一起為台灣加油。」

紐約洋基台灣日特別推出限量套票，即日起開放線上購買（https://www.gofevo.com/event/NYYTaiwanese）。凡購票者除可進入台灣日專屬座位區觀賽，還將獲得台灣日專屬球衣與球帽。本次設計特別融合洋基經典主場條紋球衣風格，背後綉上「TAIWAN」字樣與象徵「發」的幸運背號「8」，為所有參與者留下別具意義的紀念收藏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中