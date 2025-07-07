MLB》獨居大聯盟打點王卻未進明星賽 鈴木誠也開轟助小熊打爆紅雀

鈴木誠也。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天單場2安2打點，包含本季第25轟，幫助小熊在主場以11比0痛宰紅雀。小熊以54勝36敗居國家聯盟中區龍頭。鈴木誠也目前以77分打點獨居大聯盟打點王，可惜今年未入選明星賽。

小熊打線今首局靠「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時安打攻回1分，第2局塔克（Kyle Tucker）適時安攻進2分。小熊打線第3局灌進5分，包含鈴木誠也帶有1分打點的二壘安打。鈴木誠也第5局擊出右外野陽春砲，本季第25轟出爐。

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此戰小熊全場敲13安，鈴木誠也2安2打點、包含一發陽春砲。塔克1安3打點，捕手馬怪爾（Reese McGuire）2安2打點，霍納（Nico Hoerner）3安1打點，阿姆斯壯2安1打點。

鈴木誠也。（美聯社）

鈴木誠也本季打出生涯年，出賽86場交出25轟、77分打點都是生涯新高，打擊率為2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.880。

今年將迎來生涯首次明星賽盛宴的小熊34歲左投波伊德（Matthew Boyd），此戰主投5局僅被敲3安，賞9次三振，另有1次保送，摘本季第9勝，賽後防禦率為2.52。

紅雀先發投手費德（Erick Fedde）只投1.1局失3分，吞本季第9敗。紅雀目前以48勝43敗居國聯中區第三。





Seiya Suzuki's incredible season continues with home run No. 25! pic.twitter.com/sLR9dqd3Vu — MLB （@MLB） July 7, 2025

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