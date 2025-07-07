MLB》費城人強投惠勒飆12K的1安打完投勝 創隊史125年罕見紀錄

惠勒飆出1安打完投勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人35歲明星投手惠勒（Zack Wheeler）今天交出9局失1分的完投勝，全場只面對紅人隊打線28個人次，費城人最終以3比1擊敗紅人。這是惠勒自美國時間2021年8月8日以來首次的1安打完投勝。

惠勒今開賽上演12上12下後，第5局被紅人打者海伊斯（Austin Hays）敲陽春砲而掉分，但這也是惠勒全場唯一被敲的安打。

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惠勒接著連續解決15名打者，完投9局只用108球（有74顆好球），飆出1安打完投勝，單場賞12次三振，沒有投出任何保送，賽後防禦率為2.17。惠勒本季先發18場，戰績9勝3敗。

惠勒。（路透）

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，惠勒成為費城人隊史過去125年來，第一位在單場比賽中達成12次以上的三振、0保送、只被敲1安或0安的成績。

惠勒是以35歲又37天之姿達成這項罕見紀錄，大聯盟史上只有名投強森（Randy Johnson）、「老蝴蝶」迪基（R.A. Dickey）比他年長的情況下能達成這項紀錄。

「我能夠很快地完成每局投球。」惠勒說道，「球隊防守在我身後做出幾次精彩守備，而（捕手）瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在從我來到這後，就一直帶領我。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）大讚惠勒，「除了完全比賽之外，這已經是你能見到最具有宰制力的表現，他真的讓我佩服不己。」

Zack Wheeler goes the distance! pic.twitter.com/ds3p2OxzpQ — MLB （@MLB） July 6, 2025

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