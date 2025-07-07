日職》火腿二軍基地要搬至北海道了！ 新球場預計2030年啟用

火腿一軍新主場艾斯康球場（ES CON FIELD）。（取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天宣布，將搬遷位在東京千葉縣鎌谷市的鎌之谷球場，計畫把二軍基地移至北海道札幌地區，預計這座新的二軍球場將在2030年啟用。火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹表示，「我們希望打造一座在各方面都獨一無二的最頂級設施。」

日本火腿的二軍基地目前位於千葉縣的鎌之谷，自1997年啟用至今，球場、室內練習場和宿舍的老舊問題日益嚴重，再加上一軍和二軍兩地距離相隔太遠，讓火腿隊開始有搬遷二軍基地的想法。

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根據日媒《北海道放送》報導，新的火腿二軍基地地點將會在札幌地區，目前已經與札幌市、北廣島市、惠庭市、江別市、千歲市、苫小牧市等當地政府進行交流。

火腿球團將綜合考慮與火腿一軍新主場艾斯康球場（ES CON FIELD）、新千歲機場的交通便利性，以及與行政機關的合作等因素來做出最終判斷。

火腿新的二軍基地，相關設施預計有球場、輔助場地、以及室內訓練場和住宿設施。火腿球團也計畫在球場週邊開發商業設施、住宅、飯店等。火腿隊這座新的二軍球場計畫在2027年左右完成相關協商，並預計在2030年啟用。

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