MLB》終結者克拉賽要命暴投掉分 守護者延長賽崩盤苦吞10連敗

守護者終結者克拉賽暴投掉分，讓對方追平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天在主場與老虎戰至延長賽10局，最後以2比7輸球，守護者吞下本季最長的10連敗。守護者目前以40勝48敗居美聯中區第四。

守護者今天前8局打完以1比0領先，第9局守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）登板，老虎2出局攻占三壘，這時克拉賽發生暴投掉分，守護者隊遭追平，雙方戰成1比1平手進入延長賽。

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未料守護者牛棚10局上失守，老虎打者史威尼（Trey Sweeney）敲三分砲、維爾林（Matt Vierling）適時二壘安打，以及R.格林（Riley Greene）兩分彈，老虎單局灌進6分。而守護者10局下只追回1分，最終吞下本季最慘的10連敗。

這是守護者隊史自美國時間2012年7月27日至8月7日的11連敗以來，首次的10連敗。守護者隊史最長的連敗紀錄是1931年的12連敗。

老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）主投7局賞10K無失分，無關勝敗。李伊（Chase Lee）後援1.2局無失分，收本季第4勝。老虎以57勝34敗居美聯中區龍頭，同時全大聯盟最佳戰績。

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