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道奇山本由伸先發對釀酒人、獅象大戰！ 今日賽事預告與轉播

2025/07/08 06:43

山本由伸先發對釀酒人。（資料照）山本由伸先發對釀酒人。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，有1場轉播與1場D-Live，剛被太空人橫掃的道奇將對戰釀酒人，今天道奇派出山本由伸先發，對決釀酒人佩洛塔（Freddy Peralta），兩位剛入選今年明星賽的強投誰將勝出？或是大谷翔平能夠挺身率隊止敗？D-Live則是由光芒對陣聯盟龍頭老虎，請球迷不要錯過！

中華職棒下半季持續進行中，今日兩場分別是上半季冠軍與第二名的統一獅與中信兄弟正面將封，雙方派出洋投布雷克對決黃博多。另一地則由味全龍鋼龍領銜作客新莊城堡，對決土投先發李東洺，精彩球賽請熱愛中職的球迷準時鎖定。

溫網進入8強賽事，本屆冷門頻傳，究竟誰能夠突圍成為今年的草地之王呢？

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

MLB

07：30 道奇人VS釀酒人 緯來體育、愛爾達體育1台
10：30 光芒VS老虎 （D-Live）愛爾達體育1台

溫網

19：55 八強

轉播：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動一台、MOMO TV

WTT大滿貫賽美國站

09：00 第二日 （下） 愛爾達體育2台
（7/9）03：30 混雙16強/單打32強 （上） 愛爾達體育2台

中職

18：30 統一VS兄弟 緯來體育
18：30 味全VS富邦 愛爾達體育3台、MOMOTV

日職

17：00 中日VS巨人 DAZN1
17：00 火腿VS羅德 DAZN2

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