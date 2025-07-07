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電競》創逾12年歷史紀錄後再碰高牆！ CFO明對決中國頭號種子AL

2025/07/07 17:02

中信飛牡蠣（CFO）明天將對上來自中國的第一種子AL。（圖片取自臉書）中信飛牡蠣（CFO）明天將對上來自中國的第一種子AL。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕2025英雄聯盟季中邀請賽（MSI），來自台灣的中信飛牡蠣（CFO）表現優異，在複賽第1輪雖以2：3不敵南韓世界冠軍T1，但隨後在敗部以3：1擊敗歐洲第一名的MKOI，寫下季中賽新歷史，接下來將在明天上午8點對陣來自中國第一種子AL，再次向強權發起挑戰。

今年CFO在LCP賽區第二賽段拿下冠軍，以第一種子身分晉級MSI季中錦標賽，在首場比賽他們面對本次南韓LCK賽區第二種子、去年世界冠軍T1打出風采，甚至一度取得2：1聽牌優勢，可惜最終被逆轉翻盤，跌落敗部組。

在敗部組複賽第1輪（7月6日凌晨），CFO面對歐洲第一種子MKOI，一開始就取得2：0的聽牌優勢，儘管被對手開大招拿到1分，仍順利以3：1擊敗對手，成功晉級敗部組複賽第2輪。而這場BO5的勝利，更是台港澳隊伍繼2012年10月14日台北暗殺星（TPA）奪冠以來，相隔12年又266天，再次於國際賽的BO5擊敗四大賽區（LCK、LPL、LEC、LTA）的對手。

在贏下MKOI後，CFO要面臨的是更強大的挑戰，來自中國的AL戰隊是本次中國LPL賽區的第一種子，他們在複賽第1輪以3：1擊敗LTA賽區第一名的FlyQuest（FLY），但在勝部組複賽第2輪，以2：3不敵LCK第一種子GenG（GG）落入敗部組，明天8點雙方將要正面交鋒，贏家將能挺進敗部組複賽第3輪，對手將是BLG與FLY的勝方，輸家則會從本屆MSI淘汰。

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