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MLB》睽違652天重返投手丘！ 釀酒人昔日王牌6局飆8K感動奪勝

2025/07/07 17:37

伍德魯夫睽違652天重返大聯盟投手丘奪勝。（美聯社）伍德魯夫睽違652天重返大聯盟投手丘奪勝。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人昔日王牌投手伍德魯夫（Brandon Woodruff），今天相隔652天再次重返大聯盟投手丘，對馬林魚繳出6局8K失1分好投，順利奪下感動一勝。

伍德魯夫僅在首局因為陽春砲掉1分，最後只用70球就投完6局，被打2支安打，送出8次三振，沒有四壞保送，球隊以3：1擊敗馬林魚，他也拿下久違的1勝。賽後伍德魯夫感動地說：「說真的，賽前我完全沒有任何的期待。當時心中有一波波情緒湧上來，我就坐在那裡想著『老天，我要去投2年多來的第一場球了』然後我默默地想『這真的是太酷了』。」

回憶重返投手丘的時刻，伍德魯夫說道：「一開始就只是重新站上投手丘上，但後續『競爭模式』就開啟了，我真的很想要贏下比賽。你唯一在乎的就是能否給予球隊贏球的機會，幸好我做到了。接下來我將會持續出賽，並觀察到今年底我的狀態如何。希望我能夠重新搭上這班列車，延續這股氣勢。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說道：「2年啊，一想到這孩子經歷過什麼，真的很令人感動。然後看到他能夠重返球場並繳出如此表現？真的為其他人樹立了一個榜樣。」

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