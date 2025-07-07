柔道》台北亞洲柔道公開賽7/12登場 楊勇緯當宣傳大使舉辦簽名會

台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地的台北體育館熱血開賽，「柔道男神」楊勇緯也將擔任本屆賽事宣傳大使，並於13日舉辦個人首場簽名會。

今年有來自19國193名選手參加，根據大會指出，這是自2023年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情結束後復辦近三年來最多，台灣也有35名男女好手出賽，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則有95名國內青年及青少年新星參賽。

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今天賽事舉辦賽前記者會，高中畢業後曾因苦無成績而一度要放棄柔道的男子66公斤級鄭彥銘，正是在大一首度入選台北公開賽國手後，逐漸成長進化並開始享受柔道，他說：「在我曾經要放棄時，就是因為在台北柔道公開賽成為國手，成為繼續堅持的契機，今年目標就是全力以赴把金牌留在台灣。」

日前在塔什干大滿貫奪銅的女子70公斤級廖宇蓉坦言，去年面臨低潮時也曾想過轉換跑道，但不服輸的個性讓她堅持下去，「去年沒有選上奧運國手時，加上幾個賽事不如預期，一度遭逢低潮，但謝謝當時的自己有堅持下來，才能在今年看見付出的努力開花結果，從失敗中，身心靈也都進化成更強的狀態，去年剛好因為其他賽事無法參與台北柔道公開賽，今年要盡全力把金牌留在台灣。」

男子100公斤級的陳冠亨去年曾到日本留學，學習更多不同柔道知識，回國後卻在全大運遭遇生涯第一次首戰吞敗，低潮之下甚至懷疑自己是不是不適合練柔道，但在學長們激將法鼓勵下，他放下冠軍光環成為挑戰者，也希望用自己故事鼓勵大家勇於面對挫折。

台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）

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