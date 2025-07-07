晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

柔道》台北亞洲柔道公開賽7/12登場 楊勇緯當宣傳大使舉辦簽名會

2025/07/07 17:24

台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地的台北體育館熱血開賽，「柔道男神」楊勇緯也將擔任本屆賽事宣傳大使，並於13日舉辦個人首場簽名會。

今年有來自19國193名選手參加，根據大會指出，這是自2023年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情結束後復辦近三年來最多，台灣也有35名男女好手出賽，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則有95名國內青年及青少年新星參賽。

今天賽事舉辦賽前記者會，高中畢業後曾因苦無成績而一度要放棄柔道的男子66公斤級鄭彥銘，正是在大一首度入選台北公開賽國手後，逐漸成長進化並開始享受柔道，他說：「在我曾經要放棄時，就是因為在台北柔道公開賽成為國手，成為繼續堅持的契機，今年目標就是全力以赴把金牌留在台灣。」

日前在塔什干大滿貫奪銅的女子70公斤級廖宇蓉坦言，去年面臨低潮時也曾想過轉換跑道，但不服輸的個性讓她堅持下去，「去年沒有選上奧運國手時，加上幾個賽事不如預期，一度遭逢低潮，但謝謝當時的自己有堅持下來，才能在今年看見付出的努力開花結果，從失敗中，身心靈也都進化成更強的狀態，去年剛好因為其他賽事無法參與台北柔道公開賽，今年要盡全力把金牌留在台灣。」

男子100公斤級的陳冠亨去年曾到日本留學，學習更多不同柔道知識，回國後卻在全大運遭遇生涯第一次首戰吞敗，低潮之下甚至懷疑自己是不是不適合練柔道，但在學長們激將法鼓勵下，他放下冠軍光環成為挑戰者，也希望用自己故事鼓勵大家勇於面對挫折。

台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）台北亞洲柔道公開賽於7月12日至13日展開，台北亞洲青少年暨青年盃柔道賽則於15日至16日在同場地台北體育館熱血開賽（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中